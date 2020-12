Tại sự kiện Internet Day 2020 năm nay, VNG Cloud đã trình diễn nhiều sản phẩm chủ lực như vCloudcam với các tính năng như quản trị camera tập trung, tải camera lên đám mây để xử lí nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, hỗ trợ truy vết nhận diện biển số xe...



Năm 2020 được coi là năm Chuyển đổi số quốc gia, tiền đề để tiến tới một Việt Nam số.

VNG Cloud cũng là một trong 5 doanh nghiệp đầu tiên được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) trao tặng chứng nhận “Nền tảng điện toán đám mây an toàn Việt Nam”, đáp ứng toàn bộ 153 tiêu chí về kỹ thuật và an toàn thông tin do Bộ ban hành.

Với 2 trung tâm dữ liệu (Data Center) đặt tại Việt Nam và 10.000 máy chủ trên cả nước đảm bảo các quy định khắt khe về bảo mật với các chứng chỉ quốc tế, VNG Cloud đang cung cấp những giải pháp may đo cho các doanh nghiệp Việt nhằm tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo tính ổn định về vận hành.

TIỂU MINH