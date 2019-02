Đây là một trong những địa chỉ được nhiều sao Việt tin cậy, đơn cử như NSND Hồng Vân, MC Phan Anh, ca sĩ Lệ Quyên, MC Đại Nghĩa, ca sĩ Đăng Khôi, ca sĩ Lê Hiếu...





Hiện tại các dòng điện thoại đang được giảm giá mạnh dịp tết 2019 có iPhone 6S, 6S Plus giá từ 4,3 triệu; iPhone 7, 7 Plus giá chỉ 6,3 triệu đồng; iPhone 8, 8 Plus giá 10,4 triệu; iPhone X giá 16,2 triệu; iPhone Xs Max cũ giá 23,8 triệu đồng. Nếu đang sử dụng smartphone cũ, bạn có thể mang đến để đổi lấy điện thoại mới và bù tiền chênh lệch.

Ngoài ra, các smartphone Samsung cũng đang có mức niêm yết rất tốt thời điểm này. Flagship mới nhất của hãng là Note 9 cũng chỉ có giá 12,4 triệu đồng, Note 8 có giá 8,6 triệu đồng, Galaxy S9 Plus chỉ có giá 10,4 triệu đồng, Samsung S8 Plus cũ giá 6,9 triệu đồng….

TIỂU MINH