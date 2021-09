(PLO)- Theo The Verge , Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) vừa tăng gấp đôi mức phạt dân sự đối với các trường hợp từ chối đeo khẩu trang khi đi máy bay và các phương tiện công cộng.

Tương tự như nhiều quốc gia khác, Mỹ cũng quy định mức phạt khá cao cho hành vi không đeo khẩu trang khi đi máy bay hoặc khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa, xe buýt... Theo TSA, những người vi phạm có thể đối mặt với án phạt lên đến 3.000 USD (khoảng 68 triệu đồng).

Không đeo khẩu trang khi đi máy bay có thể bị phạt 3.000 USD. Ảnh:Gado/Getty Images

Cụ thể, người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt từ 500-1.000 USD, tăng 250 USD so với trước đó. Trong trường hợp tái phạm, bạn có thể sẽ bị phạt từ 1.000-3.000 USD. Quy định mới của TSA tách biệt so với các khoản tiền phạt do Cục Hàng không Liên bang ban hành.

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa - Alejandro Mayorkas cho biết trong một tuyên bố: “Đeo khẩu trang giúp bảo vệ nhân viên và những người xung quanh, mang đến trải nghiệm du lịch an toàn, bảo mật và thoải mái. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu mọi người đeo khẩu trang miễn là việc này cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng”.

Một ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh hành pháp yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi đi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa. Đây là một sự thay đổi đột ngột so với người tiền nhiệm Donald Trump, người đã liên tục ngăn chặn Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ban hành một quy định tương tự vào năm 2020.

Theo ghi nhận của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), trong năm nay đã có 4.184 hành khách vi phạm quy định trên máy bay, trong đó hơn 3.000 trường hợp liên quan đến việc không đeo khẩu trang.

