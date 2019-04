Nhân vật ‘giang hồ mạng’ Khá bảnh - Ngô Bá Khá nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian gần đây qua các hành động như đốt xe máy, chụp ảnh cùng các fan, hay thậm chí đứng xếp hàng chụp ảnh trên đường cao tốc đã tạo được sự chú ý từ cộng đồng và truyền thông. Vừa qua, Khá bảnh đã bị công an bắt giữ và khởi tố tội danh tổ chức đánh bạc. Kênh YouTube Khá bảnh cũng bị xóa do vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng.



Nghệ sĩ Anh Vũ đã đột ngột qua đời tại Mỹ vào ngày 1-4-2019. Các thông tin liên quan đến nguyên nhân cái chết, việc đưa thi hài của anh về nước, cũng như hậu sự của anh đang rất được công chúng và người hâm mộ quan tâm. Từ khóa “Nghệ sĩ Anh Vũ” đứng thứ hai trên bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm tuần này.



Tiếp nối đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 để giành cúp vô địch giải U19 Quốc tế 2019. Chiến thắng này đã đưa đội tuyển U19 Việt Nam lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm trên Google.



Ở vị trí thứ 4 là “Diễn viên Cu Thóc”, người vừa bị bắt vào ngày 2-4 vì sử dụng chất ma túy. Anh từng tham gia một số bộ phim như Đại gia chân đất, Tết này con ở đâu, Chuyện nhà sung túc,… Thông tin liên quan đến anh đang được công chúng quan tâm tìm kiếm.



Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Malaysia năm 2017 vừa nhận phán quyết từ Tòa thượng thẩm Shah Alam (Malaysia) hôm 1-4 với án tù 3 năm 4 tháng về tội "cố ý gây thương tích bằng hung khí hoặc cách thức nguy hiểm" trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol. Và theo đó, Đoàn Thị Hương có thể được phóng thích vào ngày 4-5 sau khi trừ thời gian tạm giam và giảm 1/3 bản án theo thông lệ trong hệ thống pháp luật Malaysia. Vụ án từng gây chấn động quốc tế vào năm 2017. Từ khóa “Đoàn Thị Hương” xếp thứ vị trí thứ 7.



Kế đến là vụ clip nữ sinh bị đánh hội đồng gây rúng động xã hội được cộng đồng quan tâm ở vị trí thứ 8. Video clip ghi lại cảnh một nữ sinh ở Hưng Yên bị đánh hội đồng dã man bởi các bạn học được lan truyền trên mạng đã khiến dư luận phẫn nộ. Hiện tại, cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc. Tình trạng hiện tại của nữ sinh trong video cũng như các diễn biến liên quan đến vụ việc đang được báo chí cập nhật liên tục.



Vị trí thứ 6 thuộc về Ngày quốc tế nói dối Cá tháng tư - 1-4. Nhân dịp này, nhiều nhãn hàng, trong đó có nhiều hãng công nghệ lớn vẫn tung ra các trò “lừa vui” người dùng bằng nhiều nội dung thú vị.



Kill This Love, video âm nhạc vừa ra mắt của nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK xếp vị trí thứ 9 với hơn 40 triệu lượt xem (views) trong chưa đầy 24 giờ, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng Xu hướng trên YouTube.



Bảng thứ hạng 10 Xu hướng Tìm kiếm Nổi bật nhất trên Google tại Việt Nam trong tuần qua



Khá Bảnh



Nghệ sĩ Anh Vũ



U19 Việt Nam



Diễn viên Cu Thóc



Bóng đá quốc tế



Cá tháng tư



Đoàn Thị Hương



Nữ sinh Hưng Yên bị đánh



Kill this love - Black Pink



Chạy trốn thanh xuân

TIỂU MINH