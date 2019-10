Lễ ký kết là sự kiện đánh dấu việc hợp tác của Liên minh VNITO nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực CNTT của Việt Nam ra hai thị trường trọng điểm trên nói riêng và thị trường thế giới nói chung.





Hội nghị có hơn 30 diễn giả đến từ các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới (Qualcomm Inc, IBM APAC, NVIDIA, KPMG, Siemens, Mitsubishi UFJ Research and Consulting, Hitachi Consulting…) tham gia thảo luận về các xu hướng công nghệ mới nhất.

Đặc biệt, lần đầu tiên có một giám đốc kỹ thuật cấp cao của tập đoàn Qualcomm (Mỹ) tham gia tham luận một chuyên đề quan trọng tại Hội nghị - bà An Mei Chen (Trần Mỹ An). Bà An Mei Chen đã trình bày về những công nghệ nổi bật cũng như tầm nhìn của Qualcomm về Trí tuệ nhân tạo (AI), đám mây cạnh (the edge cloud) và công nghiệp IoT.

Bên cạnh đó, ông Will Nguyen, Giám đốc sáng tạo, KPMG Việt Nam cũng cung cấp thông tin về xu hướng đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Báo cáo cũng đưa ra những đánh giá về các cơ hội mà tiến bộ công nghệ mang lại cho các nhà lãnh đạo công nghệ và tổ chức kinh doanh tại Việt Nam.

Ngoài ra, hội nghị bao gồm chuỗi hoạt động phong phú, trải rộng với năm phiên thảo luận với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các tổ chức xúc tiến thương mại uy tín của Hàn Quốc, Nhật Bản, các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam như: TMA Solutions, Nashtech, Hitachi Consulting Vietnam, DIGI-TEXX, S3 Japan, LogiGear, LARION, AWS, D-Ocean, KMS Technology, TESO Soft, IMT Solutions, Lotus App… với các chủ đề đang được các công ty quan tâm: Các Giải pháp đổi mới - sáng tạo về AI/ML, Blockchain, Big Data, IoT...; giải pháp chuyển đổi số; nhân lực công nghệ cao; phát triển thị trường Nhật Bản; hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong phát triển các giải pháp công nghệ.

TIỂU MINH