Việc bổ sung thêm các điểm tiếp nhận hồ sơ chương trình “Trái tim cho em” có ý nghĩa đặc biệt đối với những gia đình nghèo có con em cần hỗ trợ. Phần lớn, các trường hợp cần hỗ trợ ở vùng nông thôn, miễn núi, điều kiện giao thông không thuận tiện và các điều kiện y tế hỗ trợ còn hạn chế.





Mạng lưới dày đặc gần 1.200 siêu thị và cửa hàng giao dịch được phủ sâu đến tận cấp huyện trên toàn quốc giúp giảm đáng kể thời gian người dân phải di chuyển hoàn thành các thủ tục cần thiết.



Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có trung bình 10.000 ca mắc bệnh tim bẩm sinh được phát hiện mới mỗi năm. Nếu được can thiệp và điều trị sớm, tỷ lệ các em nhỏ được chữa lành bệnh rất cao. Do vậy, song song với việc tăng cường điểm hỗ trợ, Trái tim cho em cũng dự kiến triển khai 12 đợt khám sàng lọc phát hiện sớm tại các tỉnh thành trong năm 2019, tăng gần gấp đôi so với năm 2018. Sự khác biệt trong năm nay là Chương trình sẽ trực tiếp đến các huyện khó khăn, giúp giảm thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia.

Trái tim cho em là chương trình mổ tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi do Quỹ Tấm lòng Việt (Đài THVN) và Viettel phối hợp triển khai. Trong hơn 10 năm hoạt động, Chương trình đã phẫu thuật thành công, chữa lành bệnh cho hơn 4.500 em nhỏ. Chương trình cũng tổ chức khám sàng lọc cho 100.000 em nhỏ tại các tỉnh thành trên cả nước, phát hiện 1.500 ca mắc bệnh tim bẩm sinh và tư vấn cách đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng cho chục nghìn trường hợp khác.

TIỂU MINH