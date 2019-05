Từ khi chính thức triển khai vào tháng 6-2018 đến nay, GrabFood đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành công ấn tượng:

Là dịch vụ giao nhận thức ăn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, số lượng đơn hàng bình quân hằng ngày của GrabFood tăng 250 lần tính tại thời điểm giữa tháng 5-2019 so với cuối tháng 6-2018.

7 tháng kể từ khi chính thức ra mắt, đến tháng 1-2019, GrabFood đã mở rộng dịch vụ đến 15 tỉnh thành, trở thành mạng lưới giao nhận thức ăn phát triển nhanh nhất Việt Nam.

Với thời gian giao hàng trung bình chỉ trong vòng 20 phút, GrabFood là dịch vụ giao nhận thức ăn nhanh nhất hiện nay (theo khảo sát và công bố của GComm vào tháng 12-2018) nhờ vào đội ngũ đối tác tài xế đông đảo, lên đến hơn 190.000 đối tác.

Cụ thể, trong vòng 2-3 tháng kể từ khi tham gia vào nền tảng GrabFood, bình quân thu nhập ròng của các đối tác kinh doanh tăng khoảng 300%, tương đương với số lượng đơn hàng tăng gấp 3 lần nhờ được mở rộng kênh tiếp cận khách hàng. Đồng thời, Grab cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể ở thu nhập bình quân của đối tác tài xế GrabBike tại TP.HCM và Hà Nội, tăng thêm 23% kể từ khi họ có thêm lựa chọn giao nhận thức ăn tiện lợi vào tháng 6-2018.



Bên cạnh mục tiêu hoàn thiện dịch vụ giao nhận thức ăn ngày càng nhanh - gọn - tiện, GrabFood còn thoả mãn vị giác của khách hàng bằng những sáng tạo ẩm thực độc đáo với chương trình Món “Độc" Quán Quen.

Món ngon độc quyền hợp tác cùng những thương hiệu hàng đầu: Danh sách những những thương hiệu hợp tác cùng GrabFood bao gồm nhiều cái tên nổi tiếng như GongCha, MeetFresh, mới đây ghi nhận thêm hàng loạt cái tên mới như KOI, The Alley, Cheese Coffee, McDonald’s và Lotteria... Những món ngon mới lạ, hợp thời do GrabFood và đối tác đồng sáng tạo chỉ có thể tìm thấy trên GrabFood luôn nằm trong danh sách được đặt hàng nhiều nhất.

GrabFood là nền tảng giao nhận thức ăn tiên phong phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (VFA) thực hiện hàng loạt sáng kiến nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, góp phần cải thiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Đồng thời, GrabFood còn mang đến các hoạt động nhằm hỗ trợ những cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, điển hình là chương trình Chung Tay Nuôi Em, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.

TIỂU MINH