Người phát ngôn của Facebook - Andy Stone cho biết đây là một trong những sáng kiến nhằm loại bỏ các nội dung có hại, cực đoan trên nền tảng.

Khi bạn đang xem một bài viết có nội dung độc hại, Facebook sẽ hiển thị lời nhắc: “Violent groups try to manipulate your anger and disappointment. You can take action now to protect yourself and others” (các nhóm bạo lực cố gắng thao túng sự tức giận và thất vọng của bạn. Bạn có thể hành động ngay bây giờ để bảo vệ bản thân và những người khác).

Bên cạnh đó, khi tìm kiếm các cụm từ có liên quan đến thù địch, bạo lực… ví dụ như quyền tối cao của người da trắng ở Mỹ, Facebook sẽ ngay lập tức chuyển hướng bạn đến Life After Hate, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2011 bởi Arno Michaelis. Nhiệm vụ của nhóm là giúp mọi người rời khỏi các nhóm cực hữu.

TIỂU MINH