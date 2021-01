Theo Bloomberg, cổ phiếu Tesla tăng 4,8% vào hôm thứ Năm đã đẩy khối tài sản của Elon Musk (CEO Tesla và SpaceX) lên 188,5 tỉ USD, cao hơn 1,5 tỉ USD của Jeff Bezos (187 tỉ USD), nhà sáng lập Amazon.

Amazon đưa giải pháp giúp hàng Việt vươn ra thế giới (PLO)- Mới đây, Amazon Global Selling đã tổ chức hội thảo Thương mại điện tử trực tuyến lần đầu tiên tại Việt Nam với chủ đề “Chắp cánh hàng Việt - Vươn mình thế giới”.





Sau khi trở thành người giàu nhất thế giới, Elon Musk (49 tuổi) chỉ viết trên Twitter vài từ đơn giản như How strange (thật kỳ lạ) và Well, back to work (chà, quay lại làm việc…).

Một năm trước, tài sản của Musk chỉ khoảng 27 tỉ USD và hầu như không thể lọt vào danh sách 50 người giàu nhất thế giới (theo danh sách của Bloomberg). Tuy nhiên, trong năm nay cổ phiếu của Tesla đã bất ngờ tăng vọt hơn 700%, giúp khối tài sản của Elon Musk được cộng thêm hơn 150 tỉ USD, đây được xem là mức tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử.

Trong khi đại dịch COVID-19 đã cướp đi công việc của hàng triệu người thì nhiều người giàu trên thế giới lại càng giàu hơn. Tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm 1.800 tỉ USD. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chính sách, khối tài sản của 651 tỉ phú Mỹ đã tăng hơn 1.000 tỉ USD trong 9 tháng.





Bloomberg lưu ý rằng Jeff Bezos vẫn sẽ là người giàu nhất thế giới (vị trí mà ông nắm giữ kể từ năm 2017) và cách khá xa so với Elon Musk nếu không xảy ra vụ ly hôn với MacKenzie Scott vào năm 2019. Sau ly hôn, Bezos đã chia cho vợ cũ 25% cổ phần tại Amazon.

Lộ diện mẫu xe điện đầu tiên có khả năng di chuyển hơn 640 km (PLO)- Tesla Model S Long Range Plus là mẫu xe điện đầu tiên có khả năng di chuyển hơn 640 km chỉ với một lần sạc pin.

TIỂU MINH