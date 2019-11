(PLO)- “Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2019” là một chuỗi các sự kiện về ATTT, tập trung chia sẻ kinh nghiệm và tầm nhìn của cơ quan quản lý nhà nước về việc tăng cường đảm bảo an ninh mạng tại Việt Nam.

“Ngày An toàn Thông tin Việt Nam” là sự kiện thường niên được đông đảo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học, cộng đồng công nghệ thông tin (CNTT) và giới truyền thông quan tâm.



Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT, giới thiệu về Ngày hội An toàn Thông tin 2019. Ảnh: TIỂU MINH

Hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019” do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - phối hợp với Sở TT&TT sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 21-11-2019 với chủ đề “Nâng tầm an toàn, an ninh thông tin quốc gia trong kỷ nguyên số”.

Đây cũng là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp gặp gỡ, hợp tác, cùng nhau đóng góp cho cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ chỉ số về CNTT và ATTT quốc tế.

Các phiên thảo luận chính sẽ tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm, phân tích thực trạng, nhu cầu ứng dụng và giải pháp phát triển ATTT.

Việc đảm bảo an toàn, an ninh không gian mạng là một trong những mối quan tâm của Chính phủ, các bộ ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng CNTT…

Bên cạnh các bài tham luận, các báo cáo chuyên môn, hội thảo còn có khu trình diễn công nghệ, trưng bày, triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm CNTT và ATTT của các tổ chức và doanh nghiệp.

Song song với ngày hội, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin” dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Dự kiến sự kiện sẽ thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách tham dự, bao gồm lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo các Sở TT&TT phía Nam, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

TIỂU MINH