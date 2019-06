(PLO) - Mới đây, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) và các trường ĐH khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã cùng nhau ký kết biên bản thỏa thuận thành lập "Liên minh an ninh mạng".

Liên minh an ninh mạng được thành lập với mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, cùng hỗ trợ cho những nghiên cứu, phát triển về khoa học và đào tạo trong lĩnh vực bảo mật, an ninh mạng.



NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: TIỂU MINH

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sẽ là đầu mối xây dựng, quản lý phòng thí nghiệm an ninh mạng của Liên minh với tên gọi "Cyber Security Lab - CySec", đồng thời chia sẻ trang thiết bị, cơ sở dữ liệu nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm.

Bên cạnh đó, các trường có thể cùng nhau xây dựng chương trình đào tạo, khóa học và phòng thực hành trực tuyến trong lĩnh vực bảo mật và an toàn mạng.

Việc thành lập Liên minh được xem là bước đi đúng đẳn để thúc đẩy sự phát triển hợp tác giữa Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nói riêng và các Trường đối tác nói chung, tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc trong nghiên cứu, đào tạo cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu khoa học của các bên.

Danh sách các trường nằm trong Liên minh an ninh mạng bao gồm: ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu, Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Bạc Liêu, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Tiền Giang, Trường ĐH Hùng Vương.



Thành lập Liên minh an ninh mạng với sự tham gia của nhiều trường ĐH khu vực miền nam. Ảnh: TIỂU MINH

Riêng đối với Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, đẩy mạnh hoạt động Nghiên cứu khoa học và Đào tạo là một trong những nội dung quan trọng nằm trong Chiến lược phát triển của nhà trường trong giai đoạn 2019-2022. Cũng từ 2019, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức tuyển sinh 7 ngành đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong đó có ngành Công nghệ thông tin và An toàn thông tin. Việc Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tiến hành đào tạo 7 ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh song song với chương trình đào tạo bằng tiếng Việt nằm trong lộ trình thực hiện định hướng quốc tế hóa của Nhà trường.

"Đến năm 2022, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng trở thành trường đại học tư thục có định hướng nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam về cả hai mặt chất lượng đào tạo nghiên cứu và doanh thu từ hoạt động giáo dục", NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng nhấn mạnh.

TIỂU MINH