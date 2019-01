Ngay trước dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, MobiFone đã tăng cường gần 500 trạm phát sóng 4G để nâng cao chất lượng dịch vụ cho riêng khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Tại khu vực trọng điểm, có tổ chức bắn pháo hoa vào thời điểm giao thừa và các khu vực lễ hội, khu du lịch như tuyến phố đi bộ ở Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, các khu du lịch tâm linh Chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh)… một tháng trước Tết Kỷ Hợi, MobiFone đã khảo sát, hoàn thành các công tác triển khai đo kiểm, đánh giá chất lượng vùng phủ sóng, lắp đặt bổ sung các trạm phát lưu động, tăng cường vùng phủ sóng, mở rộng tài nguyên cho các trạm 4G lên mức tối đa.





Nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi, nhà mạng này cũng triển khai chương trình “Nạp tiền ngay - Trúng xe hay”. Từ 20-12-2018 đến 27-02-2019, khi nạp tiền tối thiểu 50.000 đồng, bạn sẽ nhận được một mã số để quay thưởng trúng ô tô Lux SA2.0, 20 giải xe máy điện Vinfast, 200 giải là điện thoại Samsung J4+ và hàng ngàn thẻ cào trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt, người dùng trúng thưởng có thể nhận hiện vật hoặc tiền mặt tương đương với giá trị giải thưởng.

Tương tự, VNPT cũng dành nhiều quà tặng hấp dẫn đến tất cả người dùng. Cụ thể hội viên hạng Kim Cương sẽ nhận được quà tặng trị giá 1 triệu đồng, hội viên hạng Vàng sẽ nhận được quà tặng trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng các dịch vụ Điện thoại cố định VNPT, Internet FiberVNN/MegaVNN, Truyền hình MyTV cũng sẽ nhận được quà tặng giá trị đến 500.000 đồng.

Tất cả hội viên VinaPhone Plus trong dịp này cũng sẽ được tặng Mã GRAB miễn phí trị giá 30.000 đồng áp dụng các dịch vụ GrabCar, GrabCar Plus, GrabBike, GrabBike Premium và GrabExpress. Để nhận mã, hội viên chỉ cần truy cập ứng dụng VinaPhone Plus, chọn mục Quà tặng. Mã có thể sử dụng từ nay đến hết ngày 31-03-2019.

TIỂU MINH