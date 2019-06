iPad 2018 là một trong những mẫu máy tính bảng được rất nhiều người dùng tìm mua bởi mức giá tốt và hiệu năng cao. Máy có thiết kế nhôm nguyên khối, camera trước và sau có độ phân giải lần lượt là 1.2 MP và 8 MP. Về phần cứng, iPad 2018 được trang bị vi xử lý A10 Fusion 4 nhân (2,34 GHz), màn hình 9,7 inch, bộ nhớ trong 32 GB, RAM 2 GB và tính năng mở khóa bằng vân tay.

Nếu muốn chọn mua một mẫu máy tính bảng giá rẻ, cấu hình tốt thì iPad 2018 là lựa chọn không nên bỏ qua. Sản phẩm hiện đang được bán với mức giá 7,15 triệu đồng cho phiên bản 32 GB WiFi và 7,59 triệu đồng cho bản 32 GB WiFi 4G.





- iPad Air 2 16 GB WiFi (mới 100%): 8,9 triệu đồng



- iPad Air 2 16 GB WiFi và 4G (like new): 5,47 triệu đồng



- iPad Air 2 16 GB WiFi và 4G (mới 100%): 12,9 triệu đồng



- iPad Air 3 64 GB WiFi và 4G (mới 100%): 17,9 triệu đồng



- iPad Air 3 256 GB WiFi và 4G (mới 100%): 21,9 triệu đồng



- iPad Mini 2 32 GB WiFi (mới 100%): 6,9 triệu đồng



- iPad Mini 4 32 GB WiFi 4G (mới 100%): 12,9 triệu đồng



- iPad Mini 5 64 GB WiFi (mới 100%): 10,9 triệu đồng



- iPad Mini 5 64 GB WiFi 4G (mới 100%): 14,9 triệu đồng



- iPad Mini 5 256 GB WiFi 4G (mới 100%): 18,9 triệu đồng



- iPad 4 16 GB WiFi và 4G (like new): 3,57 triệu đồng



- iPad 4 32 GB WiFi và 4G (like new): 4,07 triệu đồng



- iPad 9,7 inch (2017) 32 GB WiFi và 4G (like new): 6,67 triệu đồng



- iPad 9,7 inch (2018) 32 GB WiFi và 4G (like new): 7,57 triệu đồng



- iPad 9,7 inch (2018) 128 GB WiFi và 4G (mới 100%): 13,2 triệu đồng



- iPad Pro 11 (2018) 256 GB WiFi (mới 100%): 22,57 triệu đồng



- iPad Pro 11 (2018) 64 GB WiFi và 4G (mới 100%): 25,59 triệu đồng



- iPad Pro 11 (2018) 256 GB WiFi và 4G (mới 100%): 26,57 triệu đồng



- iPad Pro 12,9 inch (2018) 256 GB WiFi (mới 100%): 27,97 triệu đồng



- iPad Pro 12,9 inch (2018) 256 GB WiFi và 4G (mới 100%): 29,57 triệu đồng

Nếu không dư dả về tài chính, người dùng có thể chọn mua những dòng máy đã qua sử dụng nhưng còn mới (like new) để tiết kiệm chi phí.



TIỂU MINH