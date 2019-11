1. Choker

Choker là một trò chơi kì lạ. Về cơ bản, nó là sự pha trộn giữa cờ vua và poker. Hiện tại ứng dụng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tuy nhiên, nếu quan tâm đến Choker, bạn có thể tải về để chơi thử bằng cách truy cập vào địa chỉ http://bit.ly/choker-android, nhấn Become a tester và chọn Download it on Google Play.





2. EdLock

EdLock là một ứng dụng giáo dục, cung cấp các kiến thức liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau. Để có thể mở khóa các mục, bạn cần phải trả lời đúng câu hỏi. Trong trường hợp muốn mở khóa toàn bộ nội dung, người dùng phải trả phí 12,99 USD/năm.

Về cơ bản, ứng dụng EdLock sẽ giúp trẻ em có thêm nhiều kiến thức hữu ích dễ dàng hơn. Bạn đọc quan tâm có thể tải ứng dụng tại địa chỉ http://bit.ly/edlock-android.





3. Soccer Manager 2020

Soccer Manager 2020 là phiên bản mới nhất của tựa game đá banh nổi tiếng, người chơi có thể chọn một trong 800 câu lạc bộ đến từ 33 quốc gia trên toàn thế giới. Sau đó, đi thi đấu với các đội banh còn lại.

Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể kí hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ. Soccer Manager 2020 hiện tại hỗ trợ 12 ngôn ngữ khách nhau, bạn đọc quan tâm có thể tải tại địa chỉ http://bit.ly/soccer-manager.





4. 1Gallery

1Gallery là một ứng dụng thư viện có thiết kế khá đẹp mắt. Toàn bộ hình ảnh, video được gom nhóm thành từng album, bộ sưu tập riêng biệt. Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ thêm tính năng vault để mã hóa các dữ liệu riêng tư.

Giao diện của ứng dụng khá giống với Google Photos và hầu hết các ứng dụng thư viện khác. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa hình ảnh, video, thêm phụ đề… dễ dàng. Bạn đọc quan tâm có thể tải ứng dụng tại địa chỉ http://bit.ly/1gallery.





5. Sword Art Online Alicization Rising Steel

Sword Art Online Alicization Rising Steel là một trò chơi di động lấy cảm hứng từ anime. Việc bạn cần làm là thu thập nhân vật, thành lập một nhóm và đánh bại cái ác trong những cuộc phiêu lưu.

Hiện tại Sword Art Online Alicization Rising Steel đang được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://bit.ly/sword-art-online-1.





TIỂU MINH