Động thái này sẽ khiến các nhà quảng cáo, công ty phát triển ứng dụng… sẽ khó khăn hơn trong việc theo dõi người dùng.

Theo báo cáo của Blissmark, nhiều ứng dụng di động hiện nay đang xâm phạm quá sâu quyền riêng tư của người dùng. Do đó, nếu quan tâm đến quyền riêng tư, bạn nên gỡ cài đặt các ứng dụng sau đây hoặc thay thế chúng bằng những phần mềm có chức năng tương tự.

- mSpy: Theo Blissmark, ứng dụng này sẽ “rình rập” con trẻ và báo cáo với các bậc cha mẹ. Về cơ bản mSpy sẽ giám sát tin nhắn văn bản, nhật ký cuộc gọi, vị trí GPS và các hoạt động trên ứng dụng như WhatsApp và Snapchat.





- Words with Friends: Đây là một ứng dụng tốt để ôn lại vốn từ vựng của trẻ, tuy nhiên, nó được xây dựng bởi cùng một nhà phát triển với Draw Something, do đó, bạn hoàn toàn có lý do để lo lắng về quyền riêng tư. Ứng dụng này sẽ sử dụng vị trí chính xác của bạn để hiển thị quảng cáo.

- Facebook: Có lẽ không cần phải giải thích quá nhiều về Facebook vì những bê bối liên quan đến quyền riêng tư. Mới đây, công ty tiếp tục vấp phải sự chỉ trích của người dùng WhatsApp (thuộc sở hữu của Facebook) khi âm thầm thay đổi chính sách để được phép thu thập thêm dữ liệu người dùng.

Lưu ý, việc xóa Facebook cũng đòi hỏi bạn phải xóa các ứng dụng thuộc sở hữu của công ty, đơn cử như Messenger.

