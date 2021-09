(PLO)- Thông tin công nghệ trong ngày 2-9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây, TP.HCM ra mắt ứng dụng An Sinh, ngân hàng cảnh báo chiêu trò lừa đảo mùa dịch, cách nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng và cuối cùng là ra mắt ứng dụng Giọt máu vàng.

1. TP.HCM ra mắt ứng dụng An Sinh

Trong Chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” vào tối ngày 1-9, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) đã chia sẻ về một ứng dụng Android có tên là An Sinh, cho phép người dân có thể đăng ký và theo dõi tiến độ cấp phát túi an sinh.

Hiện tại ứng dụng An Sinh (do Trung Tâm An Sinh TP.HCM phát triển) chỉ có sẵn tại địa chỉ https://tinyurl.com/vwu5ppuk, phiên bản dành cho các thiết bị iOS (iPhone, iPad) sẽ sớm có mặt trong thời gian tới.





2. Ngân hàng đồng loạt cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trong mùa dịch

Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kẻ gian đã sử dụng thủ đoạn giả mạo website hỗ trợ mùa dịch, túi thuốc miễn phí cho F0… nhằm dụ dỗ người dùng đăng nhập tài khoản. Sau đó tiến hành chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Để đảm bảo an toàn, ngân hàng khuyến cáo người dùng không bấm vào các liên kết lạ trong email, tin nhắn… Đồng thời tuyệt đối không đăng nhập, cung cấp tài khoản ngân hàng, mật khẩu, OTP cho bất kỳ ai.





3. Cách nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng

Mới đây, ứng dụng VssID đã chính thức bổ sung thêm tính năng cho phép người dùng thay đổi hình thức lãnh lương hưu, chuyển từ việc nhận trực tiếp sang nhận tiền bằng tài khoản ngân hàng. Điều này khá hữu ích trong mùa dịch, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Để sử dụng, bạn hãy cài đặt ứng dụng VssID trên Google Play hoặc App Store, sau đó đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chuyển sang mục Dịch vụ công và chọn Thay đổi hình thức lãnh… Sau đó, bạn hãy chọn hình thức lãnh là Nhận qua tài khoản, chọn ngân hàng và điền số tài khoản tương ứng, cuối cùng nhấn gửi.





4. Ứng dụng cho phép bạn đăng ký hiến máu

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM vừa phối hợp với Hội Tin học TP.HCM ra mắt ứng dụng Giọt máu vàng, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đăng ký hiến máu theo khung giờ, địa điểm đã chọn, đảm bảo việc giãn cách xã hội trong mùa dịch.

Khi đăng ký thành công và được cấp mã QR, bạn có thể chụp ảnh màn hình để thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Ứng dụng ra đời nhằm kết nối những người có nhu cầu hiến máu, giúp cải thiện nguồn máu cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố.





