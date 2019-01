Nếu bạn muốn ăn Tết ngay trong chuyến du lịch của mình, hãy cân nhắc những quốc gia có sự hiện diện của những lễ hội Tết truyền thống trong dịp năm mới hay những lễ hội mùa xuân đặc sắc.

Lễ hội hoa mận Bunkyo, Nhật Bản



Nhật Bản đâu chỉ có hoa anh đào! Lễ hội hoa mận Bunkyo vào tháng Hai tuy ít nổi tiếng hơn nhưng đẹp không thua kém gì lễ hội hoa anh đào. Bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh hàng nghìn cây hoa mận nở rộ, thưởng ngoạn những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc hay trải nghiệm nghi lễ trà đạo truyền thống của đất nước mặt trời mọc.

Khách sạn Chinzanso Tokyo không chỉ mang đến sự hài lòng với những phòng nghỉ sang trọng mà còn mang đến một điều bất ngờ nho nhỏ với khung cảnh khu vườn hoa mận nở ngay bên cạnh mà bạn chẳng cần phải đi đâu xa. Bằng sự hiếu khách vốn có của người Nhật, nhân viên khách sạn mang đến thái độ phục vụ thân thiện và chu đáo, lưu lại ấn tượng tốt đẹp với nhiều khách lưu trú tại đây.





Lễ hội Hongbao, Singapore



Trong ba điểm đến nước ngoài có lượng đặt phòng nhiều nhất, Singapore là quốc gia rất coi trọng ngày Tết âm lịch. Tại đảo quốc sư tử, lễ hội River Hongbao được xem là một sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc Trung Hoa có từ năm 1987, và diễn ra tại vịnh Marina trong nhiều năm gần đây.

Trong năm 2019 này, bạn có thể trải nghiệm một tuần lễ hội từ ngày 2 đến 10 tháng Hai với những màn bắn pháo hoa ngoạn mục.

Không có nơi nào tuyệt vời hơn để trải nghiệm lễ hội này ngoài Marina Bay Sand. Công trình biểu tượng của Singapore có hồ bơi vô cực với diện tích gấp ba lần bể bơi Olympic. Từ đây bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Marina và đương nhiên lễ hội Hongbao cũng sẽ nằm trọn trong tầm mắt của bạn.





Lễ hội thả đèn trời Bình Khê, Đài Bắc



Không phải ngẫu nhiên mà lễ hội thả đèn trời Bình Khê được cả Discovery và National Geographic tán dương là một trong những lễ hội tuyệt vời nhất thế giới khi thu hút đông đảo du khách đến Đài Bắc vào mỗi tháng Hai hàng năm. Bạn có để viết điều ước của mình bằng bút thư pháp lên mỗi chiếc đèn, thả lên trời và cầu mong những người thân yêu đã đi xa sẽ biến những mong muốn năm mới đó trở thành hiện thực.

Trong mùa lễ hội đèn trời, bạn có thể nghỉ ngơi ngay tại làng Bình Khê hoặc di chuyển đến đây từ Đài Bắc. Những chiếc đèn lồng thắp sáng bầu trời đêm Bình Khê chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc khó quên trong hành trình du xuân đầu năm của bạn.





Trong dịp đến làng Bình Khê để trải nghiệm lễ hội đèn trời cùng gia đình hoặc nhóm bạn của mình, du khách có thể lưu trú tại khách sạn Xi Yin Zhi Shu R&B với những phòng rộng rãi. Những chiếc bàn ăn dài rất thích hợp để tổ chức các bữa tiệc nhỏ, và còn cả ban công xinh xắn để tất cả mọi người cùng ngắm nhìn cảnh trời Đài Bắc.



Lễ hội tạt nước Boun Pi May, Lào

Với không khí sôi động và mát mẻ của lễ hội té nước Songkran, Bangkok là điểm đến quốc tế hấp dẫn hàng đầu của du khách Việt trong mùa Tết. Nếu bạn muốn “đổi gió” một chút thì hãy đến với một lễ hội tạt nước khác cũng vui không kém của “người hàng xóm” Lào, hòa mình vào những dòng người và đoàn xe tạt nước trên đường Khao San.

Người Lào đương nhiên biết cách để ăn mừng ngày Tết truyền thống của mình theo cách độc đáo nhất và mặc dù lễ hội tạt nước của họ thường rơi vào tháng 4 khi đã qua dịp nghỉ Tết nhưng đây là một bữa tiệc năm mới rất đáng để trải nghiệm.





Theo quan niệm của người Lào thì trong lễ hội Boun Pi May, bạn càng ướt thì năm mới sẽ càng gặp may. Họ cho rằng nước sẽ gột rửa những điều không tốt lành của năm cũ để chào đón những điều tốt đẹp của “tân niên”.

Đường phố Viêng Chăn những ngày này sẽ ngập tràn không khí lễ hội. Trong dịp Boun Pi May, người Lào cũng đi chùa, xây lâu đài cát để tặng các vị sư thầy, và dùng loại nước có hương hoa cỏ trong tất cả các hoạt động của lễ hội.



Khách sạn The Deluxe Homestay - La Residence Mandalay là một nơi lưu trú lý tưởng để bạn “chơi tới bến” cùng lễ hội Boun Pi May tại Viêng Chăn. Khách sạn có phong cách bài trí truyền thống theo phong cách Lào này sẽ tiếp đón bạn nồng hậu dù ngoài kia nhiều người bản địa đang sẵn sàng giúp bạn “ướt như chuột” để may mắn cả năm.

TIỂU MINH