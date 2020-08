Báo cáo này đã chỉ ra sự thay đổi hành vi và quan điểm của người dùng tại khu vực Đông Nam Á trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

Hơn 1 tỉ điện thoại Android có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu (PLO)- Theo công ty bảo mật Check Point, hơn một tỉ thiết bị Android có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu thông qua lỗ hổng trên bộ vi xử lý Snapdragon.

Theo báo cáo, 82% người dùng trong khu vực nghĩ rằng với thói quen trực tuyến hiện tại, quyền riêng tư dữ liệu của họ sẽ được an toàn. Con số này cao hơn 7% so với mức trung bình toàn cầu là 75%.



Được thực hiện vào tháng 5-2020, nghiên cứu cũng cho thấy chỉ 1% trong số 760 người tham gia khảo sát ở Đông Nam Á thừa nhận rằng họ cảm thấy rất không an toàn trên thế giới ảo, thấp hơn 2% so với thế giới (3%), 11% cảm thấy không an toàn, thấp hơn so với thế giới (16%) và 5% không chắc chắn về câu trả lời của mình.



Nhiều người tham gia khảo sát thừa nhận đã từng bị tấn công trực tuyến. Ảnh: Walpaperlist

Người dùng thừa nhận rằng họ đã từng bị tấn công vào tài khoản mạng xã hội (21%), tài khoản email (20%), thiết bị di động (13%), mạng WiFi (12%) và tài khoản ngân hàng (12%).

Đáng chú ý, 2% người được hỏi xác nhận tài khoản của họ đã bị xâm phạm hơn 3-4 lần, trong khi 24% chắc chắn rằng dữ liệu của họ chưa bao giờ bị xâm phạm.

Gần 20% cho biết họ không chắc liệu tài khoản của mình có bị xâm phạm hay không vì họ không biết cách kiểm tra (chiếm 18%) hoặc chưa bao giờ kiểm tra (chiếm 14%).

Khi được hỏi về những việc họ đã làm sau khi phát hiện tài khoản của mình bị xâm phạm, 57% người dùng tại Đông Nam Á đã thay đổi mật khẩu trên tất cả thiết bị không dây và tài khoản có liên quan. 54% chỉ cập nhật mã bảo mật đối với mạng không dây ảnh hưởng đến thiết bị và các tài khoản có liên quan.

Chỉ 23% người dùng từng bị hack đã cài đặt phần mềm bảo mật để bảo vệ tài khoản, 14% mang thiết bị bị tấn công đến chuyên gia CNTT. Ngoài ra, 4% chọn cách không làm gì cả.

Dưới đây là một số cách để đảm bảo an toàn khi truy cập Internet:

- Không chia sẻ hoặc cho phép các bên thứ ba truy cập thông tin cá nhân để giảm thiểu việc dữ liệu rơi vào tay kẻ xấu.

- Sử dụng công cụ Privacy Checker để khiến các bên thứ ba khó tìm thấy thông tin cá nhân của bạn.

- Cài đặt các phần mềm quản lý mật khẩu đáng tin cậy như Kaspersky Password Manager, LastPass, 1Password... Đồng thời tránh sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản.

Người dùng iPhone nên tắt tính năng này ngay lập tức (PLO)- Khi bạn sử dụng WiFi của quán cà phê, khách sạn… iPhone sẽ lưu lại thông tin và tự động kết nối cho những lần sau. Việc này khá nguy hiểm và đôi khi có thể khiến bạn bị tấn công.

TIỂU MINH