Theo IoT Analytics, số lượng thiết bị IoT được kết nối trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng 9%, đạt 27 tỉ kết nối IoT vào năm 2025. Sự gia tăng đáng kể của các thiết bị được kết nối cũng làm tăng nhu cầu bảo mật. Trên thực tế, Gartner nhấn mạnh rằng, trong ba năm qua, gần 20% các tổ chức đã quan sát thấy các cuộc tấn công mạng trên các thiết bị IoT trong mạng của họ.

Có đến 2/3 tổ chức (64%) trên toàn cầu sử dụng các giải pháp IoT, nhưng 43% trong số đó không bảo vệ nền tảng IoT đầy đủ.

Nhiều doanh nghiệp hiện đang sử dụng IoT nhưng chưa bảo mật đúng cách. Ảnh: Internet

Lý do đằng sau điều này có thể là do sự đa dạng của các thiết bị và hệ thống IoT không phải lúc nào cũng tương thích với các giải pháp bảo mật. Gần một nửa doanh nghiệp lo sợ rằng các sản phẩm an ninh mạng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của IoT (46%) hoặc quá khó để tìm ra giải pháp phù hợp (40%).

Các vấn đề phổ biến khác mà các doanh nghiệp gặp phải khi triển khai các công cụ an ninh mạng là chi phí cao (40%), không thể giải trình dự án đầu tư với hội đồng quản trị (36%) và thiếu nhân viên hoặc chuyên gia bảo mật IoT (35%).

“Bất chấp tất cả những thách thức này, IoT mang đến những cơ hội tuyệt vời không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn cho tất cả chúng ta, tạo điều kiện cho cuộc sống, giao thông vận tải, giao hàng và liên lạc nhanh hơn", ông Andrey Suvorov, Giám đốc điều hành tại Adaptive Production Technology (Aprotech, công ty con IoT của Kaspersky) cho biết.

IoT được sử dụng rộng rãi trong các thành phố thông minh (62%), ngành bán lẻ (62%) và công nghiệp (60%). Chúng bao gồm các dự án như quản lý năng lượng và nước, hệ thống chiếu sáng thông minh, hệ thống báo động, giám sát video và nhiều dự án khác.

Các chuyên gia trên khắp thế giới đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiệu quả cho các dự án như vậy nhưng cần nỗ lực ở mọi cấp độ, từ các nhà sản xuất thiết bị và nhà phát triển phần mềm đến các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các công ty triển khai và sử dụng các giải pháp này.

