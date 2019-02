(PLO) - Home Workout No Equipments và Runtastic Six Pack Abs Workout cung cấp khá nhiều bài tập hữu ích, hỗ trợ người dùng giảm cân và phát triển cơ bắp toàn diện.

Dù có bận rộn đến đâu thì chúng ta cũng nên dành ra một ít thời gian để tập thể dục, tập gym,… sau khi cơ thể đã nạp quá nhiều thức ăn giàu chất dinh dưỡng trong những ngày tết.

1. Home Workout No Equipments

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Home Workout No Equipments cho điện thoại tại địa chỉ http://bit.ly/ttd-tai-nha-android hoặc http://bit.ly/ttd-tai-nha-ios.





Giao diện của ứng dụng khá đơn giản, cung cấp nhiều bài tập chuyên dụng cho các nhóm cơ chính bao gồm Chest (ngực), ABS (bụng), ARM (cánh tay), Shoulder & Back (vai và lưng), Leg (chân),… với ba mức độ cơ bản, bình thường và nâng cao (khác nhau ở số lần tập và số lượng bài tập).

Ngoài ra còn có các bài tập để phát triển toàn diện cơ thể (Full body), xây dựng cơ vai với hai tạ đơn hoặc tập chuyên về phần dưới cơ thể.





Khi nhấp vào một mục bất kì, bạn chỉ cần nhấn Go để bắt đầu. Ứng dụng sẽ hướng dẫn bằng hình ảnh, ảnh động và lời nói để bạn có thể dễ dàng tập theo ngay tại nhà. Sau mỗi bài tập sẽ có khoảng thời gian nghỉ tương ứng (15-30 giây), thời gian nghỉ ngắn sẽ hỗ trợ người dùng nâng cao thể lực và tăng cường sự bền bỉ.

Khi hoàn tất, ứng dụng sẽ thống kê thời gian, lượng calo tiêu thụ được. Người dùng có thể lên lịch nhắc nhở hoặc phân chia bài tập cho phù hợp với sức khỏe của bản thân. Lưu ý, đừng quên uống nước trong khi tập.

2. Runtastic Six Pack Abs Workout

Ứng dụng Runtastic Six Pack Abs Workout được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://bit.ly/runtastic-abs-android hoặc http://bit.ly/runtastic-abs-ios.





Ứng dụng cung cấp khá nhiều bài tập bằng hình ảnh từ cơ bản đến nâng cao và những video hướng dẫn rất sống động. Đầu tiên, tại mục Select your Trainer, bạn chọn cho mình huấn luyện viên ảo là Daniel hoặc Angie.





Tiếp theo, lựa chọn cấp độ cần luyện tập là Commence your journey (dành cho người mới bắt đầu), Kick it up a notch (chế độ trung bình) hoặc Experience incredible results (những bài tập nâng cao), rồi nhấn nút Start Training để bắt đầu. Sau khi kết thúc một lượt tập, chương trình sẽ cho bạn nghỉ ngơi khoảng nửa phút, nếu muốn tăng thêm thời gian, bạn chạm vào biểu tượng + 30s ở góc phải bên dưới.

Khi đã hoàn tất, Runtastic sẽ đưa ra hai lựa chọn là Discard workout (không lưu lại kết quả) và Save workout (xác nhận đã hoàn thành). Càng tập lên cao, các động tác cũng sẽ thay đổi, số lượng và thời gian tập sẽ được tăng thêm từ từ để bạn quen dần. Bên cạnh đó, nếu muốn tập theo video hướng dẫn, bạn có thể truy cập vào mục All Exercise Videos nằm bên trong menu của ứng dụng.





Hi vọng với hai ứng dụng mà kynguyenso.plo.vn vừa giới thiệu bên trên, bạn đọc có thể cải thiện sức khỏe, tăng/giảm cân ngay tại nhà mà không tốn quá nhiều thời gian.

