Theo kết quả đo kiểm dịch vụ truy cập Internet (3G và 4G) tại sáu tỉnh, thành (Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Bình, Bến Tre và Tiền Giang) do Cục Viễn thông công bố tháng 6-2018, tất cả chỉ số về chất lượng mạng của MobiFone đều vượt so với quy chuẩn. Trước đó, theo kết quả đo kiểm 4G tại khu vực Hà Nội của Cục Viễn thông năm 2017, MobiFone cũng là nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu theo kết quả khảo sát "Đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng về nhà mạng cung cấp dịch vụ 4G tại Việt Nam năm 2017" do IDG công bố. Việc liên tục đầu tư và bổ sung hạ tầng để nâng cao chất lượng dịch vụ cùng sự chuyên nghiệp, tận tâm trong chăm sóc khách hàng của MobiFone hứa hẹn sẽ mang đến những kết quả ấn tượng cho nhà mạng này.