Nhận thấy thị trường dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (Business Process Outsourcing - BPO) còn rất tiềm năng. Thị trường BPO tại Việt Nam, tăng trưởng 20-35% hàng năm trong thập kỷ qua và thị trường này có thể nói còn non trẻ và đầy tiềm năng phát triển trong những năm đến.

Quy mô thị trường thế giới trong lĩnh vực này cũng được dự báo đến hết năm 2023 lên đến 52 tỷ USD (Theo Business Process Outsourcing service market, by Service Type and By Vertical - Forecast 2023).

Bên cạnh đó, dịch vụ BPO đang góp phần đem lại nhiều giá trị dành cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm diện tích thuê văn phòng, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Có thể nói, những lợi ích của dịch vụ đem lại cùng với tiềm năng thị trường thì vẫn còn nhiều cơ hội dành cho các doanh nghiệp BPO phát triển và mở rộng không chỉ ở Việt Nam và còn trên thương trường Quốc tế.





Tại Hàn Quốc, Samkoo là một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực BPO, với 51 năm hình thành và phát triển, quy mô doanh nghiệp lên đến hơn 30,000 nhân sự. Với mục tiêu phát triển trở thành Top 10 tập đoàn cung cấp dịch vụ BPO trên toàn thế giới đến năm 2025, Samkoo quyết định hợp tác đầu tư với Mắt Bão BPO nhằm chinh phục thị trường dịch vụ thuê ngoài tại Việt Nam và cùng bắt tay vươn ra thị trường toàn cầu.



Bà Lương Tú Anh - Giám đốc Mắt Bão BPO khẳng định: “Với uy tín, với sự am tường trong lĩnh vực BPO tại Việt Nam, Mắt Bão BPO và Samkoo cùng bắt tay nhau quyết tâm thực hiện mục tiêu chung. Chúng tôi vẫn luôn lấy giá trị cốt lõi “Tận tâm - Tin cậy - Tôn trọng” làm kim chỉ nam xuyên suốt trên chặng đường vươn ra toàn cầu”.

TIỂU MINH