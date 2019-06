Theo ghi nhận tại một số cửa hàng, sức mua iPhone X, XS và XS Max luôn ở mức tốt nhờ các chương trình khuyến mãi giảm giá, thu cũ đổi mới hoặc trả góp 0%. Đặc biệt là những dòng iPhone đã qua sử dụng, ưu điểm của những thiết bị này chính là ngoại hình gần như mới, pin sạc vài lần và giá rẻ hơn khá nhiều so với hàng nguyên seal (mới 100%).

Cụ thể, iPhone X, XS và XS Max cũ hiện có giá bán lần lượt là 14,6 triệu, 17,4 triệu và 21,6 triệu đồng. Điểm cộng đầu tiên của iPhone so với các đối thủ Android chính là hiệu năng. Theo đánh giá của Geekbench, GFXBench,… cả ba mẫu iPhone kể trên đều nằm top đầu, được đánh giá tốt nhờ khả năng tiết kiệm pin, hiệu năng đồ họa cao. Chính vì được tối ưu tốt nhờ nền tảng iOS độc quyền nên dù không sở hữu viên pin khủng hay thanh RAM có dung lượng lớn, iPhone vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Mới đây, bộ đôi Samsung Galaxy A50 và A70 cũng bất ngờ giảm 1,3 triệu đồng tại Di Động Việt, sản phẩm được trang bị nhiều công nghệ mới, hướng tới đối tượng người dùng trẻ tuổi. Cụ thể, Galaxy A50 và Galaxy A70 hiện có giá lần lượt là 6,09 triệu và 8,29 triệu đồng, đặc biệt người dùng sẽ được giảm thêm 300.000 đồng khi thanh toán qua VNPay.



Samsung Galaxy A50 được trang bị bộ vi xử lý Exynos 9610, RAM 4 GB, cảm biến vân tay trong màn hình. Mặt sau gồm 3 camera 25 MP + 5 MP + 8 MP, camera selfie có độ phân giải 25 MP, cùng viên pin có dung lượng đến 4.000 mAh. Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn là A70 có màn hình 6,7 inch, bộ vi xử lý Snapdragon 675, RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB, cảm biến vân tay trong màn hình và khả năng nhận diện khuôn mặt.

Không riêng gì các sản phẩm tầm trung, Samsung còn mạnh tay giảm giá hơn 5 triệu đồng đối với nhiều dòng flagships như Galaxy S10, S10 Plus, đẩy mức giá hiện tại xuống chỉ còn 15,49 triệu và 17,69 triệu đồng. Galaxy S10 và Galaxy S10 Plus hiện vẫn đang giữ vị trí “vedette” trong dòng S của Samsung. Màn hình không tai thỏ giúp tăng không gian hiển thị, bộ đôi được trang bị vi xử lý Exynos 9820, RAM 8 GB, Android 9.



Không có quá nhiều khác biệt giữa hai model này ngoại trừ kích thước màn hình và dung lượng pin. Trên S10 Plus, người dùng sẽ lần đầu được trải nghiệm tính năng chụp ảnh selfie bằng camera kép, cả hai model đều sở hữu 3 camera phía sau, khả năng chụp thiếu sáng, xoá phông ảo diệu, zoom ấn tượng, chụp siêu rộng,…

Sau khi bị thêm vào danh sách đen thương mại của Mỹ, nhiều công ty đã tạm ngừng hợp tác với Huawei, khiến tình hình kinh doanh có phần giảm sút tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, không có chuyện người dùng bán tháo sản phẩm với giá chỉ 2-3 triệu đồng.





Điện thoại Huawei giảm giá nhẹ sau khi công ty bị thêm vào danh sách đen thương mại. Ảnh: TIỂU MINH

Theo ghi nhận trên một số nhóm mua bán, điện thoại Huawei đã qua sử dụng chỉ giảm giá nhẹ, đơn cử như mẫu P30 Lite hiện chỉ còn 4,7 triệu đồng, P30 Pro còn 14 triệu. Điều này cũng không có gì khó hiểu khi tâm lý chung của người dùng đều lo sợ điện thoại sẽ không được hỗ trợ cập nhật trong tương lai khi hết thời gian gia hạn.

Tuy nhiên, chia sẻ với PLO, đại diện Huawei cho biết người dùng sẽ vẫn nhận được các bản cập nhật bảo mật và dịch vụ hậu mãi cho tất cả các sản phẩm điện thoại thông minh, máy tính bảng Huawei và Honor hiện có, bao gồm những sản phẩm đã được bán hoặc vẫn còn tồn kho trên toàn cầu. “Đồng thời, Huawei sẽ tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái phần mềm an toàn và bền vững, nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất”, công ty cho biết thêm.

