AUDIO bài viết

Theo đó, doanh thu của LG trong năm 2021 tăng 28,7% so với năm 2020, chủ yếu đến từ sự tăng trưởng doanh số của ngành hàng thiết bị gia dụng cao cấp và các dòng TV OLED.

Lợi nhuận hoạt động 3,27 tỉ USD về cơ bản không thay đổi, giảm 1% so với năm trước. Chỉ tính riêng quý 4, doanh thu của LG đã tăng 20,7% và lợi nhuận hoạt động là 572,87 triệu USD, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước phần lớn do các yếu tố như chi phí nguyên liệu và chuỗi cung ứng toàn cầu đắt đỏ hơn.

Apple sắp ra mắt 3 mẫu màn hình rời với giá phải chăng? (PLO)- Theo tài khoản Twitter @dylandkt, dường như LG đang phát triển 3 mẫu màn hình rời cho Apple, bao gồm phiên bản 24 inch, 27 inch và 32 inch.





Trong đó, nổi bật là Công ty Thiết bị Gia dụng & Giải pháp Không khí LG khi trải qua một năm kỷ lục với doanh thu năm 2021 đạt 22,92 tỉ USD, tăng 21,7% so với năm trước, chủ yếu nhờ vào hiệu quả kinh doanh mạnh mẽ của các danh mục thiết bị mới như sản phẩm gia dụng chăm sóc sức khỏe.

Lợi nhuận hoạt động hàng năm đạt 1,88 tỷ USD, thấp hơn 2,9% so với năm trước do các yếu tố khách quan về việc gia tăng chi phí sản xuất và vận hành.

Công ty Thiết bị Giải trí Gia đình LG báo cáo doanh thu năm 2021 tăng trưởng 30,6%, đạt 14,56 tỉ USD, cùng lợi nhuận hoạt động tăng 18,1% so với năm trước. Các con số này cho thấy thành công của LG trong việc đáp ứng sự gia tăng nhu cầu với các sản phẩm TV cao cấp trong giai đoạn đại dịch.



Nhu cầu sử dụng TV màn hình lớn và OLED cao cấp tăng mạnh tại các thị trường trọng điểm như châu Âu và Bắc Mỹ.

Công ty Giải pháp Linh kiện xe hơi LG đã tăng 24% doanh thu trong năm với 6,08 tỉ USD. Doanh thu trong quý 4 là 1,42 tỉ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh khó đoán hiện tại, với sự xuất hiện của biến thể COVID-19 mới, thị trường xe hơi toàn cầu đã bị gián đoạn đáng kể vì thiếu hụt chất bán dẫn.

Công ty Giải pháp Kinh doanh LG đạt doanh thu năm 2021 là 5,89 tỉ USD, tăng 15,8% so với năm trước. Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu cao hơn cùng nhiều thách thức từ chuỗi cung ứng, lợi nhuận hoạt động hàng năm đạt 121,98 triệu USD.

Doanh thu quý 4 tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020 lên 1,46 tỉ USD nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đối với máy tính cá nhân và màn hình chơi game cao cấp. Chi phí chuỗi cung ứng toàn cầu tăng lên cùng doanh số bán module năng lượng mặt trời giảm do có nhiều sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn đã ảnh hưởng lớn đến chi phí vận hành.

Nhìn chung, với những nỗ lực lớn về cải tiến công nghệ, đây là kết quả tài chính khả quan nhất của LG tính đến hiện tại, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh lịch sử của thế giới.

Điểm mặt các thiết bị đã giúp LG thắng lớn tại Tech Awards 2021 (PLO)- Vừa qua, LG đã xuất sắc giành được hàng loạt giải thưởng lớn tại Tech Awards 2021 với các sản phẩm tivi LG OLED evo, tivi LG NanoCell 55NANO75TPA, laptop LG gram... do người tiêu dùng bình chọn.

TIỂU MINH