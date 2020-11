iPhone X được Apple giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2017 tại Hội trường Steve Jobs, đây là mẫu điện thoại đặc biệt, đánh dấu cột mốc 10 năm ra mắt iPhone.

Phiên bản này có rất nhiều sự thay đổi từ việc loại bỏ nút Home vật lý, giới thiệu công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID cùng viền màn hình siêu mỏng.





Phần khung máy được làm bằng chất liệu thép không gỉ và kính cường lực ở cả hai mặt. iPhone X có kích thước màn hình 5,8 inch (độ phân giải 2.436 x 1.125 px), tấm nền OLED giúp màu sắc hiển thị trung thực hơn và sáng hơn.

Về phần cứng, máy được trang bị bộ vi xử lý A11 Bionic, RAM 3 GB cùng khả năng nâng cấp lên iOS 14. Dung lượng pin trên iPhone X cũng được cải tiến, cho thời gian sử dụng cao hơn 2 tiếng so với các phiên bản trước đó.

Mặt sau của máy là cụm camera kép với độ phân giải 12 MP (khẩu độ f/1.8 và f/2.4), đèn flash LED bốn tông màu, hỗ trợ chống rung quang học OIS trên cả hai camera. Tất nhiên, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị để quay video 4K với 60 khung hình/giây (fps) hoặc Full HD với 240 fps. Trong khi đó, camera selfie có độ phân giải 7 MP, hỗ trợ quay video Full HD với 30 fps.

Thay vì sử dụng nút Home vật lý (Touch ID) để mở khóa, bắt đầu từ phiên bản iPhone X, người dùng sẽ chuyển sang mở khóa bằng khuôn mặt (Face ID), đồng thời sử dụng các thao tác chạm vuốt mới để chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.

Dù đã có tuổi đời hơn 3 năm nhưng iPhone X vẫn được nhiều người tìm mua vì mức giá rẻ và cấu hình tốt. Theo ghi nhận, iPhone X đã qua sử dụng đang được một số cửa hàng chào bán với mức giá 9,5 triệu đồng, một mức giá khá tốt ở thời điểm hiện tại.

Lưu ý, một số nơi sẽ bán iPhone X với giá rẻ hơn, tuy nhiên, đây thường là hàng trưng bày hoặc iPhone X lock (phiên bản khóa mạng, phải sử dụng SIM ghép). Đối với những sản phẩm này, người dùng nên hạn chế mua để tránh gặp rắc rối khi Apple khóa ICCID.





iPhone like new hay còn gọi là iPhone đã qua sử dụng thường có giá rẻ hơn so với hàng mới 100% (nguyên seal). Để tiết kiệm chi phí, nhiều người thường chọn mua iPhone đã qua sử dụng vì thiết kế bên ngoài còn khá mới, pin tốt và hiệu suất ổn định.

TIỂU MINH