(PLO)- Theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 8 Plus 64 GB (đã qua sử dụng) hiện chỉ còn 7,39 triệu đồng, giảm 600.000 đồng so với cách đây gần một tháng.

Sau tết, nhiều cửa hàng bán lẻ đã đồng loạt giảm giá điện thoại để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người thường có xu hướng chọn mua điện thoại đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí. Ưu điểm của những thiết bị này chính là ngoại hình ít trầy xước, pin sạc vài lần và mức giá rẻ hơn so với hàng chính hãng (nguyên seal, mới 100%).

iPhone 8 Plus được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 9-2017, cùng lúc với iPhone X. Sản phẩm không có nhiều thay đổi về thiết kế so với người tiền nhiệm (iPhone 7 Plus) ngoại trừ mặt lưng bằng kính, hỗ trợ sạc không dây và sạc nhanh.





Ra mắt cùng lúc với iPhone X nên iPhone 8 Plus được thừa hưởng nhiều tính năng cao cấp. Cụ thể, máy có màn hình 5,5 inch, độ phân giải 1080p, công nghệ màn hình True Tone có khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu sắc tùy vào môi trường bạn sử dụng.

Về phần cứng, iPhone 8 Plus được trang bị bộ vi xử A11 Bionic cho hiệu năng tốt (khả năng xử lý nhanh hơn 25% so với dòng A10), RAM 3 GB đa nhiệm mượt mà, camera kép 12 MP, khẩu độ f/1.8 cùng khả năng chống rung quang học.

Trong khi đó camera selfie có độ phân giải 7 MP, khẩu độ f/2.2, đi kèm theo đó là hàng loạt bộ lọc đặc sắc. Tất nhiên, máy vẫn hỗ trợ quay video 4K tương tự như các phiên bản trước đó.

iPhone 8 Plus là phiên bản đầu tiên được Apple trang bị công nghệ sạc không dây chuẩn Qi thông qua mặt lưng bằng kính. Viên pin có dung lượng 2.900 mAh cho phép bạn sử dụng thiết bị liên tục cả ngày dài, đi kèm theo đó là công nghệ sạc nhanh, hỗ trợ sạc 50% dung lượng pin chỉ trong 30 phút.

iPhone 8 Plus 64 GB vẫn được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID ở nút Home, cho phép bạn dễ dàng truy cập các ứng dụng yêu thích và thực hiện nhiều tác vụ nhanh hơn.

Tương tự như các mẫu điện thoại cao cấp trên thị trường, iPhone 8 Plus cũng hỗ trợ khả năng kháng nước theo chuẩn IP68. Điều này đồng nghĩa với việc điện thoại có thể chịu được nước ở độ sâu 1 m trong vòng 30 phút, tuy nhiên, Apple vẫn khuyến cáo người dùng không nên sử dụng điện thoại dưới nước để hạn chế thiệt hại.

TIỂU MINH