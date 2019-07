(PLO) - Mới đây, một số cửa hàng bán lẻ đã điều chỉnh lại giá bán iPhone 7 và iPhone 7 Plus xuống chỉ còn xấp xỉ 4 triệu đồng, một mức giá khá hấp dẫn cho bộ đôi flagships một thời.

Theo ghi nhận, giá bán của nhiều mẫu iPhone đã được giảm nhẹ nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người dùng. Cụ thể, iPhone 7 32 GB quốc tế (Like new) chỉ còn 4,9 triệu đồng (giảm gần 900.000 đồng). Hai phiên bản có dung lượng lưu trữ cao hơn là 128 GB và 256 GB có mức giá lần lượt là 5,8 triệu và 6,1 triệu đồng (giảm 600.000 đồng).





Nếu không dư dả về tài chính, bạn có thể chọn mua iPhone 7 32 GB Lock (phiên bản khóa mạng đã qua sử dụng) với giá chỉ 4,1 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây Apple lại tiến hành một đợt càn quét mới và chặn tất cả ICCID, khiến người dùng iPhone Lock gặp nhiều khó khăn. Bạn đọc quan tâm có thể xem thêm bài viết bên dưới.

Đối với iPhone 7 Plus, sau khi đã trừ hết ưu đãi thì phiên bản 32 GB có giá 8,1 triệu đồng (giảm 600.000 đồng). Phiên bản 128 GB và 256 GB quốc tế (like new) có giá lần lượt là 9,1 triệu và 9,3 triệu đồng. Mức giá trên được xem là quá hấp dẫn đối với bộ đôi đình đám một thời.

Sau gần 3 năm ra mắt, iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng, hướng đến sự đơn giản trong trải nghiệm.

Bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus không có màn hình tràn viền, nhưng bù lại máy sử dụng bộ vi xử lý A10, RAM 2/3 GB, đáp ứng tốt các nhu cầu của người dùng. Kích thước màn hình của từng máy lần lượt là 4,7 inch và 5,5 inch (Full HD), bộ nhớ trong 32/128/256 GB, viên pin có dung lượng 1.960 mAh và 2.900 mAh.

Riêng iPhone 7 Plus được trang bị camera kép ở mặt sau với độ phân giải 12 MP, camera selfie 7 MP. Dù không được trang bị những tính năng mới như Smart HDR nhưng iPhone 7 vẫn có thể cho ra những bức ảnh tuyệt vời. Thậm chí với cụm camera kép trên iPhone 7 Plus, người dùng có thể chụp ảnh xóa phông dễ dàng chỉ với vài thao tác đơn giản. Cả hai đều có thể nâng cấp lên iOS 13 hoàn toàn bình thường.

Nếu chưa sẵn sàng để sử dụng Face ID hoặc các cử chỉ điều hướng mới, bạn có thể chọn mua iPhone 7 hoặc 7 Plus cũ để khóa/mở khóa bằng vân tay thông qua phím Home vật lý. Mặc dù 3D Touch có thể không phải là tính năng được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên nếu muốn trải nghiệm, bạn nên chọn iPhone 7 hoặc 7 Plus thay vì iPhone XR.

