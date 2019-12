(PLO)- Để kích thích nhu cầu mua sắm vào dịp cuối năm, một số cửa hàng đã triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá iPhone 7 Plus xuống chỉ còn 5,8 triệu đồng.

Dù đã được ra mắt hơn ba năm nhưng bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn được nhiều người tìm mua vì mức giá rẻ và cấu hình tốt. Thiết kế sang trọng, hiệu năng ổn định, luôn nhận được các bản cập nhật bảo mật… là những ưu điểm nổi bật trên các dòng iPhone.

iPhone 7 giá chỉ còn 3,3 triệu đồng, xài 2 năm không lỗi thời (PLO)- Dù đã có tuổi đời hơn ba năm, tuy nhiên iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn được khá nhiều người tìm mua.

Theo số liệu nghiên cứu của GfK, doanh số iPhone 7 Plus luôn đứng đầu trong phân khúc tầm trung, vị trí thứ hai thuộc về Samsung Galaxy A9, tuy nhiên dựa vào biểu đồ bên dưới có thể thấy mẫu điện thoại này vẫn còn thua kém khá nhiều so với iPhone 7 Plus về thị phần.



Thậm chí trong tháng 3 và tháng 4-2019, doanh số iPhone 7 Plus chiếm đến nửa thị phần. Ảnh: GfK

Từ đầu năm đến nay bộ đôi iPhone 7, 7 Plus đã trải qua rất nhiều đợt điều chỉnh giá lớn nhỏ. Theo ghi nhận, iPhone 7 Plus chính hãng đang được bán ra với mức giá khoảng 12,9 triệu đồng cho phiên bản 32 GB.

Nếu không dư dả về tài chính, người dùng có thể chọn mua iPhone 7 Plus đã qua sử dụng (Like new) với giá chỉ 5,9 triệu đồng, phiên bản Lock (khóa mạng) sẽ rẻ hơn đôi chút, tuy nhiên bạn nên hạn chế mua để tránh gặp trục trặc khi Apple khóa ICCID.

Lưu ý, khi thanh toán qua VNPay, bạn sẽ được giảm thêm 100.000 đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống chỉ còn 5,8 triệu đồng.



iPhone 7 Plus giảm giá chỉ còn 5,8 triệu đồng mùa cuối năm. Ảnh: TIỂU MINH

Dù đã có tuổi đời hơn ba năm nhưng iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn cho trải nghiệm khá tốt, mọi thao tác đều mượt mà tương tự như cách mà Apple vẫn làm đối với các dòng sản phẩm khác. iPhone 7 Plus có màn hình to 5,5 inch, nếu thích nhỏ gọn hơn, bạn có thể lựa chọn iPhone 7 với màn hình 4,7 inch.

Cho đến thời điểm này chất lượng camera của bộ đôi vẫn được đánh giá cao, tính năng chống rung quang học OIS và khẩu độ được mở rộng giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp rõ rệt. Bộ vi xử lý Apple A10 vẫn đáp ứng tốt tất cả nhu cầu cơ bản như nghe nhạc, xem phim, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video… và đặc biệt là máy vẫn được nâng cấp lên iOS 13.

Điểm yếu duy nhất ở iPhone 7, 7 Plus là dung lượng pin còn khiêm tốn. Nhưng điều đó không còn quan trọng khi pin sạc dự phòng đang ngày càng phổ biến và gần như là phụ kiện không thể tách rời của các tín đồ công nghệ.

Khi mua iPhone cũ, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ, tuy nhiên đi kèm theo đó sẽ là những rủi ro liên quan đến phần cứng.

Thị trường iPhone cũ luôn sôi động khi mang tới nhiều lựa chọn, giá bán tốt và sự ổn định. Tuy nhiên, người dùng cũng cần phải có những kỹ năng cần thiết để chọn được một chiếc iPhone ưng ý. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/cach-kiem-tra-iphone-co-bi-thay-linh-kien-hay-khong-798263.html.

iPhone 6S giảm giá sập sàn còn 2,8 triệu đồng (PLO)- Để kích thích nhu cầu mua sắm của người dùng trong dịp Giáng sinh, một chuỗi cửa hàng kinh doanh điện thoại di động đã bất ngờ giảm giá iPhone 6S chỉ còn 2,8 triệu đồng.

TIỂU MINH