(PLO)- Sau 4 năm ra mắt, iPhone 7 Plus (đã qua sử dụng) hiện đang được các cửa hàng chào bán với giá 5,49 triệu đồng cho phiên bản 32 GB.

Sau khi iPhone 12 series ra mắt tại Việt Nam, nhiều mẫu iPhone cũ đã đồng loạt được các cửa hàng giảm giá để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Đơn cử như iPhone 11 series, iPhone X, iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus…

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã phần nào ảnh hưởng đến túi tiền của nhiều người, do đó, việc lựa chọn các mẫu iPhone đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí đang là xu hướng chung hiện nay. Tuy nhiên, bạn phải thật sự cẩn trọng và lựa chọn những cửa hàng uy tín để tránh mua nhầm phải hàng dựng.

iPhone 7 Plus được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2016 với mức giá khoảng 18 triệu đồng. Về mặt thiết kế, máy không có nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm trước đó (iPhone 6 Plus), tuy nhiên dải ăng ten ở mặt sau đã được đưa sát vào cạnh viền, mang đến cái nhìn liền mạch hơn.

Máy được trang bị màn hình LCD 5,5 inch (độ phân giải 1.920 x 1.080 pixels), bộ vi xử lý A10 hỗ trợ xử lý tốt các tác vụ chỉnh sửa ảnh, lướt web, xem phim...

Mặt sau là cụm camera kép với độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/1.8 cho khả năng chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Đây là thiết bị đầu tiên của Apple được trang bị camera kép, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông và zoom quang học, sau này đã được rất nhiều hãng khác học hỏi.

Trong khi đó, camera selfie của máy đã được nâng lên 7 MP, hỗ trợ chụp ảnh HDR và tính năng Retina Flash (sử dụng màn hình làm đèn flash ở mặt trước để chụp ảnh tốt hơn).

Viên pin trên iPhone 7 Plus có dung lượng 2.900 mAh, cho phép người dùng sử dụng thoải mái cả một ngày dài. Cụ thể, bạn có thể nghe nhạc liên tục 15 giờ, đàm thoại tới 20 giờ và thời gian chờ của máy tầm 10 ngày.

Đến thời điểm hiện tại, iPhone 7 Plus vẫn được Apple hỗ trợ cập nhật lên iOS 15 dù đã ra mắt hơn 4 năm, điều này đồng nghĩa với việc nếu chọn mua sản phẩm, bạn vẫn có thể thoải mái sử dụng thiết bị trong khoảng 2-3 năm mà không lo bị lỗi thời.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 7 Plus đã qua sử dụng có giá khoảng 5,49 triệu đồng cho phiên bản 32 GB.





Nếu không thích sử dụng iPhone, bạn có thể chọn mua các mẫu smartphone Android khác trong tầm giá 5 triệu đồng, đơn cử như Vsmart Aris Pro 8 GB/128 GB, Redmi Note 10 6 GB/128 GB, OPPO A73 6 GB/128 GB…

Vsmart Aris Pro có màn hình AMOLED Full HD+ 19.5:9, bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 730, phần khung kim loại và mặt lưng bằng kính sang trọng. Camera ẩn dưới màn hình (Camera Under Display - CUD) là công nghệ nhiếp ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép chụp ảnh với chất lượng tốt nhất mà không để lộ camera trên màn hình.

Để vượt qua được thử thách công nghệ, VinSmart đã hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn Vingroup) phát triển công nghệ AI xử lý hình ảnh VCam Kristal dành riêng cho camera ẩn dưới màn hình

Redmi Note 10 là phiên bản thu gọn với màn hình AMOLED 6,43 inch, độ sáng lên tới 1.100 nits, hỗ trợ 100% dải màu DCI-P3.

Mặt sau của máy là cụm camera lớn với cảm biến chính 48 MP, camera góc siêu rộng 8 MP, camera macro 2 MP để chụp cận cảnh và cảm biến độ sâu 2 MP để hỗ trợ chụp chân dung.

Máy được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 678, RAM 4/6 GB, bộ nhớ trong 64/128 GB, viên pin có dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33 W.

Cuối cùng là A73 có thiết kế đơn giản với hai tùy chọn màu sắc xanh và cam, mặt lưng được trang bị chất liệu giả da giúp hạn chế vân tay.

Máy được trang bị màn hình AMOLED Full HD 6,44 inch, viền mỏng cùng chế độ đèn nền AI, tự động điều chỉnh độ sáng tùy theo hoàn cảnh sử dụng.

Về phần cứng, A73 được trang bị RAM 6 GB đi kèm bộ nhớ trong 128 GB, cho phép người dùng lưu trữ thoải mái hình ảnh, video mà không lo bị hết dung lượng. Viên pin đi kèm có dung lượng 4.015 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 30 W (sạc đầy 100% chỉ trong 56 phút).

Dù có mức giá rẻ nhưng A73 vẫn được trang bị cảm biến vân tay trong màn hình, giúp tăng tính bảo mật, nhận dạng nhanh và chính xác hơn so với công nghệ quét vân tay mặt sau hoặc cạnh bên.

TIỂU MINH