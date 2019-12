(PLO) - Dù đã có tuổi đời hơn 3 năm, tuy nhiên, iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn được khá nhiều người tìm mua.

Điều này cũng không có gì khó hiểu khi bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus sở hữu nhiều yếu tố nổi bật bao gồm hiệu năng ổn định, thương hiệu và mức giá vừa túi tiền.

iPhone 7 có thiết kế tương tự như iPhone 6S, tuy nhiên, dải ăng-ten ở mặt sau đã làm được đưa sát cạnh viền, tạo cái nhìn liền mạch và tinh tế hơn. Cụm camera ở mặt sau cũng được bảo vệ tốt hơn dù có lồi lên đôi chút.

Bắt đầu từ phiên bản iPhone 7, Apple đã loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5 mm. Ở thời điểm đó, có khá nhiều người dùng phàn nàn về vấn đề này, tuy nhiên hiện tại nhiều nhà sản xuất cũng đã bắt đầu thay thế cổng cắm 3.5 mm bằng cổng kết nối khác.

iPhone 7 có thể hoạt động dưới nước ở độ sâu 1 mét trong vòng 30 phút, điều này đồng nghĩa với việc người dùng hoàn toàn có thể sử dụng iPhone khi trời mưa hoặc trong các điều kiện ẩm ướt. Phím home vật lí nay cũng được Apple thay bằng phím cảm ứng, giúp giảm thiểu tối đa các hư hỏng (liệt phím).





iPhone 7 sở hữu màn hình retina 4,7 inch, được trang bị bộ vi xử lý A10 Fusion, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 32/128/256 GB. Mặc dù dung lượng RAM thấp hơn khá nhiều so với các thiết bị Android, nhưng iPhone 7 vẫn cho hiệu năng khá ấn tượng, nhanh hơn 4% so với Galaxy S7 (4 GB RAM), và nhanh hơn 20% so với iPhone 6S.

Viên pin có dung lượng tuy nhỏ, chỉ 1.960 mAh nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày như nghe gọi, Facebook, nhắn tin, đọc báo…

Camera chính của máy có độ phân giải 12 MP (khẩu độ f/1.8) cho khả năng thu sáng tốt hơn, độ chi tiết cao hơn. Tất nhiên, máy vẫn hỗ trợ các chế độ chụp ảnh như HDR, Live Photo, Slow-motion… Camera selfie được nâng từ 5 MP lên 7 MP, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh khi video call hoặc chụp tự sướng.





Theo ghi nhận, ở thời điểm hiện tại iPhone 7 32 Lock (like new) đang được bán ra với mức giá chỉ 3,3 triệu đồng, sử dụng kèm SIM ghép. Nếu không muốn gặp rắc rối mỗi khi Apple khóa ICCID, người dùng nên chọn mua phiên bản quốc tế với giá 4,6 triệu đồng cho cùng mức dung lượng lưu trữ 32 GB.

Các phiên bản có bộ nhớ trong 128/256 GB có giá lần lượt là 5,2 triệu và 5,7 triệu đồng. Lưu ý, khi thanh toán qua VNPAY bạn sẽ được giảm thêm 100.000 đồng.

Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại, iPhone 7 đang có mức giá khá phù hợp với người dùng phổ thông. Nếu thích sự ổn định, thiết kế đẹp và thương hiệu, iPhone 7 sẽ là lựa chọn thích hợp.

