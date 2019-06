Hiệu suất ổn định, cấu hình tốt,… là những điểm nhấn khiến người dùng vẫn tìm mua các dòng iPhone cũ để tiết kiệm chi phí.



Ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ tại TP.HCM, giá iPhone 6S cũ phiên bản quốc tế đang rơi vào khoảng tầm 3,4 triệu đồng, giá tiền sẽ chênh lệch nhẹ tùy vào mức dung lượng lưu trữ.



So với thời điểm trước Tết, giá iPhone 6S cũ đang ở mức thấp kỷ lục đối với bản quốc tế, giảm khoảng 1 triệu đồng cho mọi phiên bản. Ngược lại, iPhone 6S 32 GB chính hãng mới 100% đang được bán với mức giá khoảng 7,49 triệu đồng, chênh lệch khá cao so với hàng cũ đã qua sử dụng.

Dù đã ra mắt cách đây vài năm, tuy nhiên iPhone 6S vẫn hoạt động ổn định và được nâng cấp đều đặn lên phiên bản mới (vẫn được Apple hỗ trợ nâng cấp lên iOS 13). Thêm vào đó, iPhone quốc tế cũ tại thị trường Việt Nam cũng được ưa chuộng hơn hàng chính hãng do mức giá rẻ và ổn định hơn các phiên bản khóa mạng.



Tính đến thời điểm hiện tại, iPhone 6S vẫn là mẫu smartphone trung hòa tốt giữa thiết kế, hiệu năng, thương hiệu và giá cả. Cụ thể, phiên bản iPhone 6S 16 GB có giá chỉ khoảng 3,4 triệu đồng, rẻ hơn 1 triệu đồng so với cách đây vài tháng. Khi kiểm tra với phần mềm AnTuTu, iPhone 6S đạt khoảng 130.000 điểm, cao hơn khá nhiều so với các mẫu smartphone Android tầm trung vừa ra mắt trong thời gian gần đây như Huawei Nova 3e, Sharp Aquos S3, Honor 9 Lite, Honor 7x,...



Xét về cấu hình, iPhone 6S sử dụng vi xử lý A9, RAM 2 GB, camera trước và sau có độ phân giải 5 MP và 12 MP, viên pin có dung lượng 1.715 mAh cho thời gian sử dụng khoảng một ngày dài.



Trong tháng 6-2019, giá bán các mẫu iPhone đều được giảm nhẹ khoảng 500.000 đồng so với trước đó, cụ thể:



- iPhone 6S 16 GB quốc tế (like new): 3,47 triệu đồng



- iPhone 6S 32 GB quốc tế (like new): 3,87 triệu đồng



- iPhone 6S 32 GB chính hãng (mới 100%): 7,49 triệu đồng



- iPhone 6S 64 GB quốc tế (like new): 4,17 triệu đồng



- iPhone 6S Plus 16 GB quốc tế (like new): 5,27 triệu đồng



- iPhone 6S Plus 32 GB quốc tế (like new): 5,97 triệu đồng



- iPhone 6S Plus 32 GB chính hãng (mới 100%): 8,9 triệu đồng



- iPhone 6S Plus 64 GB quốc tế (90%): 4,8 triệu đồng



- iPhone 6S Plus 128 GB quốc tế (like new): 6,97 triệu đồng



- iPhone 7 32 GB quốc tế (like new): 5,37 triệu đồng



- iPhone 7 32 GB chính hãng (mới 100%): 11,99 triệu đồng



- iPhone 7 128 GB quốc tế (like new): 6,47 triệu đồng



- iPhone 7 Plus 32 GB quốc tế (like new): 8,37 triệu đồng



- iPhone 7 Plus 32 GB chính hãng (mới 100%): 13,49 triệu đồng



- iPhone 7 Plus 128 GB quốc tế (like new): 9,77 triệu đồng



- iPhone 8 64 GB quốc tế (mới 100%): 15,47 triệu đồng



- iPhone 8 64 GB quốc tế (like new): 9,57 triệu đồng



- iPhone 8 256 GB quốc tế (mới 100%): 17,27 triệu đồng



- iPhone 8 Plus Red 64 GB quốc tế (mới 100%): 17,47 triệu đồng



- iPhone 8 Plus 256 GB quốc tế (mới 100%): 20,17 triệu đồng



- iPhone Xr 64 GB quốc tế (mới 100%): 17,37 triệu đồng



- iPhone Xr 128 GB quốc tế (mới 100%): 19,27 triệu đồng



- iPhone Xr 256 GB quốc tế (mới 100%): 20,57 triệu đồng



- iPhone X 64 GB quốc tế (like new): 14,97 triệu đồng



- iPhone X 64 GB quốc tế (đã active): 19,27 triệu đồng



- iPhone X 64 GB quốc tế (chưa active): 20,17 triệu đồng



- iPhone X 256 GB quốc tế (like new): 16,47 triệu đồng



- iPhone X 256 GB quốc tế (chưa active): 23,37 triệu đồng



- iPhone Xs 64 GB (mới 100%): 23,67 triệu đồng



- iPhone Xs 256 GB (mới 100%): 26,97 triệu đồng



- iPhone Xs 512 GB (mới 100%): 30,97 triệu đồng



- iPhone Xs Max 64 GB (mới 100%): 25,57 triệu đồng



- iPhone Xs Max 256 GB (mới 100%): 28,57 triệu đồng



- iPhone Xs Max 512 GB (mới 100%): 36,47 triệu đồng



TIỂU MINH