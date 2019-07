(PLO) - So với thời điểm đầu năm, giá iPhone hiện tại đã được giảm khá nhiều, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận.

AUDIO BÀI VIẾT



iPhone ngày càng trở nên phổ biến tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là những dòng sản phẩm đã qua sử dụng. Ưu điểm của những thiết bị này chính là ngoại hình ít trầy xước, pin chỉ sạc vài lần và mức giá rẻ hơn khá nhiều so với hàng chính hãng (nguyên seal, mới 100%).

Ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ tại TP.HCM, giá iPhone 6S (Like new) phiên bản quốc tế đang rơi vào khoảng tầm 3,3 - 4,4 triệu đồng tùy dung lượng lưu trữ, giảm gần 1 triệu so với trước đó.





Dù đã ra mắt cách đây vài năm, tuy nhiên iPhone 6S vẫn hoạt động ổn định và được nâng cấp đều đặn lên phiên bản mới. Thêm vào đó, iPhone quốc tế cũ tại thị trường Việt Nam cũng được ưa chuộng hơn hàng chính hãng do mức giá rẻ và ổn định hơn các phiên bản khóa mạng.

Xét về cấu hình, iPhone 6S sử dụng vi xử lý A9, RAM 2 GB, camera trước và sau có độ phân giải 5 MP và 12 MP, viên pin có dung lượng 1.715 mAh cho thời gian sử dụng khoảng một ngày dài. Hiện tại, sản phẩm vẫn có thể nâng cấp lên phiên bản iOS 13 mới nhất dù đã có tuổi đời hơn bốn năm.

iPhone 7 và iPhone 7 Plus giá chỉ từ 4 triệu đồng (PLO) - Mới đây, một số cửa hàng bán lẻ đã điều chỉnh lại giá bán iPhone 7 và iPhone 7 Plus xuống chỉ còn xấp xỉ 4 triệu đồng, một mức giá khá hấp dẫn cho bộ đôi flagships một thời.

Việc mua iPhone đã qua sử dụng giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều chi phí, tuy nhiên, người dùng nên chọn mua ở những cửa hàng lớn có uy tín, có chế độ bảo hành dài hạn và cam kết ngay từ đầu, không nên mua hàng qua tay hoặc hàng có mức giá rẻ đáng ngờ, ví dụ như iPhone XS Đài Loan 2-3 triệu đồng. Đây thực chất là iPhone "dỏm" chạy Android với cấu hình khá thấp.

Dù Apple chưa ra mắt sản phẩm mới, tuy nhiên, iPhone 11 nhái đã nhanh chóng xuất hiện tại Việt Nam với mức giá chưa tới 3 triệu đồng.

Giống như các năm trước, Apple sẽ chính thức ra mắt ba dòng iPhone mới vào mua thu năm nay, trong đó sẽ có hai mẫu cao cấp và một mẫu iPhone với mức giá phải chăng hơn để thay thế iPhone XR.

Theo thông tin từ trang 9to5mac, dự kiến iPhone 11 (XI) sẽ được ra mắt vào ngày 10-9 tới đây và sản phẩm sẽ chính thức đến tay người dùng vào ngày 20-9.

Nhiều tin đồn cho thấy iPhone mới sẽ được trang bị cụm 3 camera ở phía sau, bao gồm một ống kính góc rộng, một ống kính góc siêu rộng và một ống tele 3x. Cả hai phiên bản cao cấp vẫn được trang bị màn hình OLED, tuy nhiên, phiên bản thay thế iPhone XR nhiều khả năng vẫn sử dụng màn hình LCD cùng các tùy chọn màu sắc mới.

Viên pin trên iPhone sẽ được tăng lên 4.000 mAh thay vì chỉ có 3.174 mAh như iPhone XS Max, cùng khả năng hỗ trợ sạc không dây 15 W. Về cổng kết nối, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ Apple sẽ sử dụng cổng USB Type-C thay thế cho cổng Lightning quen thuộc hay không.

Theo một số báo cáo, doanh số iPhone trong quý I-2019 hiện đang giảm nhẹ, trong khi các hãng sản xuất đến từ Trung Quốc lại bất ngờ tăng trưởng. Do đó, chắc chắn Apple cần phải có nhiều thay đổi để giúp cho các model mới có được doanh số cao hơn.

Ghi nhận cho thấy giá các dòng điện thoại dỏm thường có giá dao động từ 2-3 triệu đồng, một mức giá khá phải chăng và dễ khiến nhiều người dùng mờ mắt. Đơn cử như Samsung S9 Plus hiện được bán với giá 2,399 triệu, S10+ giá 2,8 triệu, Note 9 giá 2,499 triệu, iPhone X giá 2,6 triệu, iPhone XS Max giá 2,8 triệu…

Anh Long, chủ cửa hàng Tablet Plaza nhận định: “Đa số Note 9, S10+ có giá dưới 6 triệu đồng đều là hàng giả. Bên cạnh đó, một số cửa hàng còn đăng bán sản phẩm giá rẻ nhưng khi gọi đến đều báo hết hàng, làm loạn giá sản phẩm trên thị trường, tạo ra xu hướng cạnh tranh không lành mạnh”.

Mức giá rẻ khó tin chính là dấu hiệu đầu tiên để nhận biết đây chỉ là những dòng smartphone dỏm, bởi lẽ giá thực tế của những dòng điện thoại này thường trên 7 triệu đồng. Thêm vào đó, việc sử dụng cụm từ Made in Singapore có thể sẽ làm nhiều người thấy cao cấp, sang trọng hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là mác bên ngoài nên người cần cẩn trọng để tránh tiền mất tật mang.

3 mẫu điện thoại bất ngờ giảm giá 1 triệu đồng (PLO) - Cuối tháng 7-2019, nhiều cửa hàng đã rục rịch giảm giá một số mẫu điện thoại nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người dùng.

TIỂU MINH