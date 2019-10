Dù đã có tuổi đời hơn bốn năm, tuy nhiên, iPhone 6S vẫn là một trong những sản phẩm được nhiều người tìm mua bên cạnh iPhone 7 và 7 Plus.

Chỉ trong vòng hai tháng, giá iPhone 6S Like new (đã qua sử dụng) đã giảm 200.000-300.000 đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống chỉ còn 3,2 triệu đồng cho phiên bản quốc tế 16 GB. Nếu nhu cầu lưu trữ cao hơn, người dùng có thể chọn mua phiên bản 64 GB hoặc 128 GB với giá lần lượt là 3,9 triệu và 4,3 triệu đồng.

iPhone 6S cũ không sở hữu thiết kế tràn viền, màn hình tai thỏ hay camera kép. Nhưng trong tầm giá 3,2 triệu đồng, rõ ràng chất liệu nhôm series 7000 cứng cáp, màn hình nhỏ gọn 4,7 inch, 3D Touch thế hệ mới, RAM 2 GB cùng sự tối ưu của iOS, model này xứng đáng là một trong những smartphone đáng mua trong phân khúc bình dân.

So với Android, thanh RAM 2 GB là không đáng để nhắc tới. Nhưng với iOS, RAM 2 GB là thông số đủ để mang đến những trải nghiệm mượt mà. Con chip Apple A9 cùng iOS 13 mới nhất, máy đảm bảo được tốc độ nhanh ở mọi tác vụ, đáp ứng tốt nhu cầu trải nghiệm cơ bản.

Tương tự, giá iPhone 6S Plus cũ chỉ đang ở tầm giá 4,9 triệu đồng, màn hình 5,5 inch, Touch ID, camera 12 MP, RAM 2 GB, pin 2.750 mAh đủ sức xử lý các tác vụ từ cơ bản đến nặng nề, chạy đa nhiệm tốt, không bị giật khi xử lý cùng lúc nhiều ứng dụng.

Điểm cộng của iPhone 6S Plus 16 GB là thiết kế sang trọng, đơn giản, nền tảng iOS độc quyền mang đến sự tối ưu tuyệt đối, có thể nâng cấp lên iOS 13 mới nhất, pin xài ổn trong một ngày với mọi nhu cầu cơ bản.

Như truyền thống, Apple luôn hỗ trợ tối đa các smartphone thế hệ cũ của hãng. Do đó, vòng đời của iPhone 6S và iPhone 6S Plus dài hơn so với các đối thủ cùng tuổi. Người dùng có thể thoải mái trải nghiệm hai model này với tốc độ tốt, không lỗi thời trong khoảng hai năm tới, điều mà các smartphone Android vốn khó để cạnh tranh.

TIỂU MINH