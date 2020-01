So với cách đây 3 tháng, giá iPhone 6S 16 GB Like new đã giảm 500.000 đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống chỉ còn 2,8-4,1 triệu đồng tùy mức dung lượng lưu trữ.

Ngược lại, iPhone 6S 32 GB chính hãng mới 100% đang được bán với mức giá gần 7 triệu đồng, chênh lệch khá cao so với hàng đã qua sử dụng.

iPhone 6S vẫn xài tốt dù đã có tuổi đời hơn 4 năm. Ảnh: Internet

Không giống như các thiết bị Android, dù đã có tuổi đời hơn 4 năm nhưng iPhone 6S vẫn được Apple hỗ trợ cập nhật lên phiên bản iOS mới, bổ sung thêm nhiều tính năng mới và cải thiện hiệu suất.

Thêm vào đó, iPhone quốc tế cũ tại thị trường Việt Nam cũng được ưa chuộng hơn hàng chính hãng do mức giá rẻ và ổn định hơn các phiên bản khóa mạng.

Tính đến thời điểm hiện tại, iPhone 6S vẫn là mẫu smartphone trung hòa tốt giữa thiết kế, hiệu năng, thương hiệu và giá cả. Khi kiểm tra với phần mềm AnTuTu, iPhone 6S đạt khoảng 130.000 điểm, cao hơn khá nhiều so với các mẫu smartphone Android giá rẻ hiện nay.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chọn mua iPhone vì trải nghiệm tốt chứ không thực sự quan tâm nhiều đến cấu hình.



iPhone 6S đã qua sử dụng giá chỉ còn 2,8 triệu đồng. Ảnh: TIỂU MINH

Xét về phần cứng, iPhone 6S sử dụng vi xử lý A9, RAM 2 GB, camera trước và sau có độ phân giải 5 MP và 12 MP. Dù viên pin có dung lượng không cao, chỉ 1.715 mAh nhưng bạn có thể sử dụng liên tục khoảng 5-6 tiếng, thêm vào đó, điều này cũng không thực sự quan trọng vì hiện nay gần như ai cũng có sạc dự phòng bên cạnh.

