Theo ghi nhận, hiện tại iPhone 11 Pro Max 64 GB (like new) giá chỉ còn 24,5 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với hàng mới 100% (30,4 triệu đồng).

Bộ ba iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max đều được trang bị các thuật toán xử lý hình ảnh mới, chế độ chụp chân dung góc rộng và hiệu ứng đen trắng. Bên cạnh đó, máy còn tự động nhận biết ánh sáng môi trường và chuyển sang chế độ chụp đêm (Night mode) tương tự như các dòng điện thoại Google Pixel.

iPhone 11 Pro Max là phiên bản cao cấp với màn hình OLED 6,5 inch, được trang bị bộ vi xử lý A13, cho hiệu suất CPU và GPU vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ hiện tại. Đây cũng là lần đầu tiên Apple so sánh trực tiếp hiệu năng bộ vi xử lý với các hãng khác.

Dung lượng pin trên iPhone 11 Pro Max cũng kéo dài hơn 4 tiếng so với những phiên bản trước đó. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên hai mẫu iPhone này chính là cụm ba camera ở mặt sau, trong đó có hai cảm biến góc rộng và một cảm biến tele (được nâng cấp khẩu độ lớn hơn f/2.0, giúp bắt được ánh sáng nhiều hơn 40% so với camera của iPhone XS).

Đặc biệt phải kể đến công nghệ Deep Fusion, tự động sử dụng máy học để ghép chín bức ảnh lại với nhau nhằm tăng độ chi tiết.





Bên cạnh đó, mẫu iPhone XS Max 64 GB đã qua sử dụng cũng giảm còn 15,9 triệu đồng, một mức giá khá hời ở thời điểm hiện tại. Máy có màn hình 6,5 inch, hỗ trợ chuẩn IP68 và sử dụng bộ vi xử lý A12 (quy trình 7 nm).

Camera trước và sau có độ phân giải lần lượt là 7 MP và 12 + 12 MP, tính năng Smart HDR giúp hạn chế ảnh chụp bị mờ nhòe, cải thiện chất lượng khi chụp trong điều kiện thiếu sáng...

Trước đó không lâu, Apple đã “khai tử” iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone XS và iPhone XS Max để tránh ảnh hưởng đến doanh số của những mẫu iPhone mới ra. Tất nhiên, người dùng vẫn có thể mua được những chiếc điện thoại này nhưng chúng sẽ không có sẵn trên các kênh chính thức của Apple.

Không riêng gì iPhone mà các dòng điện thoại Android cũng đồng loạt được giảm giá trong thời gian ngắn để thu hút người dùng, đơn cử như Galaxy Note 10 Plus công ty chỉ còn 19,3 triệu đồng (giảm 7,6 triệu đồng so với giá niêm yết).





Người dùng sẽ được giảm thêm 100.000 đồng khi thanh toán qua VNPay. So với thời điểm cách đây một tháng, cả ba mẫu điện thoại kể trên đều đã được giảm giá khá nhiều, đây được xem là động thái cần thiết để kích thích nhu cầu mua sắm đồ công nghệ mùa cuối năm.

TIỂU MINH