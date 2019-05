Huawei Y7 2018 giảm 300.000 đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống chỉ còn 2,99 triệu đồng. Đây được xem là động thái để mở đường cho mẫu Y9 Prime sắp ra mắt trong thời gian tới. Huawei Y9 Prime là smartphone phổ thông đầu tiên sử dụng màn hình tràn viền 6,59 inch (độ phân giải Full HD 2340 x 1080 pixel), không "tai thỏ" hay "giọt sương", camera “tàng hình”, vi xử lý Kirin 710F và viên pin với dung lượng lên đến 4.000 mAh.





iPad WiFi 32 GB (2018) bất ngờ giảm giá hơn 1,85 triệu đồng (PLO) - Mới đây, iPad WiFi 32 GB (2018) bất ngờ được giảm giá 1,85 triệu đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống 5,76 triệu đồng.

Sau hơn nửa năm ra mắt, OPPO R17 hiện chỉ còn 9,99 triệu đồng (giảm 7 triệu so với trước đó). Máy có màn hình “giọt nước”, 3 camera ở mặt sau với khả năng chụp đêm và sạc siêu nhanh SuperVOOC.

Một thương hiệu mới của Oppo là Realme 2 và Realme 2 Pro cũng được giảm 500.000 đồng, đẩy mức giá xuống còn lần lượt là 3,29 triệu đồng và 6,49 triệu đồng, cùng ưu đãi trả góp 0% lãi suất.

Cũng trong đợt này, hàng loạt mẫu smartphone của Xiaomi cũng được giảm giá sốc để thu hút người dùng. Cụ thể Xiaomi Mi 8 64 GB và Mi 8 Pro 128 GB giảm 5 triệu đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống chỉ còn 7,9 và 9,9 triệu đồng. Phiên bản thu nhỏ Mi 8 Lite 128 GB giảm nhẹ 1,2 triệu, chỉ còn 6,2 triệu đồng.

Mi A2 32 GB giảm 1 triệu, chỉ còn 3,9 triệu đồng. Tương tự, các phiên bản giá rẻ khác như Redmi 5 Plus cũng được giảm 900.000 đồng, còn 2,9 triệu đồng. Redmi Note 5 32 GB giảm 800.000 đồng, chỉ còn 3,49 triệu. Có thể thấy, việc Xiaomi ra mắt quá nhiều mẫu máy có cấu hình gần giống nhau khiến người dùng rất dễ bị hoa mắt khi lựa chọn.

Một thương hiệu điện thoại khác của Huawei là Honor 10 Lite cũng được giảm 300.000 đồng, chỉ còn 4,9 triệu đồng, người dùng còn được nhận thêm ưu đãi trả góp 0% lãi suất.





Ngoài ra, một số mẫu điện thoại Nokia cũng được giảm giá như Nokia 3.1 Plus 16 GB và Nokia 5.1 Plus giảm 400.000 đồng, giá hiện tại còn lần lượt là 2,89 triệu đồng và 3,49 triệu đồng.

Nokia 6.1 Plus giảm 1 triệu đồng, chỉ còn 4,49 triệu đồng. Nokia 8.1 giảm 500.000 đồng, còn 7,49 triệu đồng. Khi mua các mẫu máy Nokia, người dùng sẽ được tặng thêm voucher Got it 100% trúng thưởng (áp dụng từ 10 đến 19-5).

Hi vọng với những thông tin mà kynguyenso.plo.vn vừa cung cấp, bạn đọc sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn được một mẫu điện thoại phù hợp với nhu cầu và túi tiền. Đặc biệt, khi thanh toán bằng VNPAY-QR, bạn còn được giảm thêm 5% (tối đa 500.000 đồng).

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết.

Bảng giá các mẫu iPhone, iPad trong tháng 5-2019 (PLO) - Đầu tháng 5-2019, nhiều mẫu iPhone, iPad đã được giảm giá nhẹ nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người dùng.

TIỂU MINH