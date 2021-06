Samsung Galaxy Z Flip được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2-2020, cùng lúc với S20, S20 Plus và S20 Ultra. Lô điện thoại đầu tiên gồm 20.000 sản phẩm đã nhanh chóng “cháy hàng” tại Hàn Quốc (thông qua nhà mạng địa phương LG U Plus) và Mỹ (Best Buy) trong vòng 30 phút.

Z Flip có thiết kế độc đáo và kích thước nhỏ gọn chỉ bằng phân nửa các mẫu smartphone khác trên thị trường. Máy có màn hình 6,7 inch, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED giúp hình ảnh hiển thị sống động hơn.

Về phần cứng, Galaxy Z Flip được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 855 Plus, RAM 8 GB, bộ nhớ trong lên tới 256 GB cùng viên pin 3.300 mAh. Hiện tại sản phẩm đang được bán ra với giá 20,9 triệu đồng, giảm 15 triệu so với trước đó.

Bên cạnh đó, khi mua phiên bản Galaxy Z Fold2 5G tại FPT Shop, bạn sẽ được tặng thêm đồng hồ Galaxy Watch 3 45 mm trị giá 9,9 triệu đồng và thẻ đặc quyền mua sắm Galaxy Z Elite.

Ngoài những mẫu smartphone màn hình gập, FPT Shop còn mạnh tay giảm giá các mẫu flagships một thời như Galaxy S20+, giá hiện tại chỉ còn 14,49 triệu đồng (giảm 9 triệu so với trước đó).

Tương tự, hai dòng sản phẩm khác là Galaxy S21 Series và Note20 Ultra cũng được giảm 11,5 triệu đồng xen kẽ vào một số ngày trong tuần.

Cụ thể, Note20 Ultra sẽ được giảm 11,5 triệu đồng từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần, đẩy mức giá sản phẩm xuống chỉ còn 18,49 triệu đồng. Trong khi đó dòng Galaxy S21 Series sẽ được giảm từ 8-10 triệu đồng tùy phiên bản lưu trữ.





Dù mới ra mắt cách đây vài tháng nhưng bộ đôi smartphone tầm trung Galaxy A52 và A72 cũng được giảm nhẹ 1 triệu đồng, đẩy mức giá sản phẩm xuống còn lần lượt là 8,59 triệu và 10,49 triệu đồng.

Bên cạnh việc giảm giá, người dùng còn được mở rộng thời gian bảo hành lên đến hai năm (đối với những mẫu smartphone có giá 10 triệu đồng trở lên), đi kèm theo đó là hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác.

TIỂU MINH