Về cơ bản, cả iPhone 6S Plus và iPhone 7 đều sử dụng nhôm nguyên khối, dải ăng-ten ở mặt sau của iPhone 7 đã được đưa sát vào phần viền nên trông liền mạch, thẩm mỹ hơn so với iPhone 6S Plus.

iPhone 6S Plus có kích thước màn hình 5,5 inch (1.920 x 1.080 px), trong khi đó iPhone 7 chỉ được trang bị màn hình 4,7 inch (1.334 x 750 px), phù hợp với những người thích gọn nhẹ và sử dụng điện thoại bằng một tay. Mặc dù có độ phân giải thấp hơn nhưng iPhone 7 đã được Apple tinh chỉnh lại màu sắc nên mọi thứ vẫn khá sắc nét.





Nếu thường xuyên xem phim, chơi game… iPhone 6S Plus sẽ là lựa chọn thích hợp với bạn.

Xét về phần cứng, iPhone 7 được trang bị bộ vi xử lý A10, RAM 2 GB, camera trước và sau có độ phân giải lần lượt là 7 MP (khẩu độ f/2.2) và 12 MP (khẩu độ f/1.8), chống rung quang học.

Trong khi đó iPhone 6S Plus có cấu hình thấp hơn đôi chút với bộ vi xử lý A9, RAM 2 GB, camera trước và sau là 5 MP và 12 MP (khẩu độ f/2.2). Lưu ý, khẩu độ lớn (tức số f nhỏ) thì máy sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn.

Điểm khác biệt cuối cùng chính là viên pin, dòng Plus thường được trang bị viên pin có dung lượng lớn hơn các phiên bản thường. Cụ thể, iPhone 6S Plus sẽ có viên pin 2.750 mAh và iPhone 7 là 1.960 mAh, tuy nhiên, dù dung lượng có thấp hơn khá nhiều so với các mẫu điện thoại Android nhưng bạn vẫn có thể sử dụng thiết bị liên tục cả một ngày dài.



iPhone 6 và 6S Plus vẫn được khá nhiều người chọn mua. Ảnh: iMore

Theo ghi nhận, hiện tại iPhone 6S Plus 32 GB (like new) và iPhone 7 32 GB quốc tế (like new) đang được bán ra với giá lần lượt là 5,1 triệu đồng và 4,7 triệu đồng. Lưu ý, để tránh gặp những rắc rối sau này, người dùng nên mua phiên bản có dung lượng lưu trữ tối thiểu từ 32 GB trở lên.

Nếu không dư dả về tài chính, bạn có thể chọn mua iPhone 6S Plus và iPhone 7 phiên bản khóa mạng với giá rẻ hơn đôi chút. Tuy nhiên, Apple thường xuyên tiến hành kiểm tra và chặn tất cả ICCID, khiến người dùng iPhone khóa mạng gặp nhiều khó khăn.



TIỂU MINH