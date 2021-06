Theo Cult Of Mac, tiến sĩ Mutaza đã cho phép con trai mình là Ashaz chơi Dragons: Rise of Berk trên iPhone, vì ông nghĩ rằng đây là một trò chơi miễn phí. Tuy nhiên, tiến sĩ không ngờ rằng con trai mình đã thực hiện gần 30 lần mua hàng trong ứng dụng với giá lên đến 1.800 USD.

Hiện Apple đã hoàn cho ông 290 USD, số tiền còn lại tiến sĩ phải bán chiếc Toyota của gia đình để trả nợ.

Apple đã gửi thông báo cho tiến sĩ sau mỗi lần mua hàng, những thông báo đó đã được gửi đến một địa chỉ email mà tiến sĩ hiếm khi sử dụng, nhưng cậu bé 7 tuổi Ashaz lại biết được mật khẩu tài khoản. Lúc đầu, tiến sĩ Mutaza nghĩ rằng mình đã bị lừa, nhưng sau đó ông phát hiện ra rằng nguyên nhân chính là do cậu con trai đã mua hàng trong ứng dụng.

Tiến sĩ Mutaza (một khách hàng của Apple từ năm 2005) cho biết sẽ không chi thêm một xu nào cho công ty nữa.

Trả lời về vấn đề trên, Apple cho rằng khi đưa iPhone cho người dưới 13 tuổi sử dụng, các bậc cha mẹ nên kích hoạt tính năng Ask to Buy (hỏi trước khi mua) theo mặc định. Tính năng này sẽ cảnh báo cho các bậc cha mẹ mỗi khi con trẻ mua ứng dụng. Nhưng trong trường hợp này, đứa trẻ lại sử dụng điện thoại của bố mình, và tính năng Ask to Buy cũng không được kích hoạt.

Bài học rút ra ở đây là nếu bạn cho phép con trẻ sử dụng iPhone của mình, hãy đảm bảo tính năng mua hàng trên App Store đã bị vô hiệu hóa.

Đầu tiên, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Screen Time (thời gian sử dụng) - Turn on Screen Time (bật thời gian sử dụng) - Continue (tiếp tục) - Content & Privacy Restrictions (bật giới hạn).



Cách bật tính năng thời gian sử dụng trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng cần kích hoạt tùy chọn Content & Privacy Restrictions (bật giới hạn) - iTunes & App Store Purchases (mua hàng iTunes và App Store) - In-app Purchases (mua in-app), sau đó thiết lập thành Don’t allow (không cho phép).



Tắt tính năng mua hàng trên App Store. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ lúc này, mỗi khi con trẻ mua hàng trên App Store, iPhone sẽ ngay lập tức hiển thị thông báo In-app purchases are not allowed (không được phép mua hàng trong ứng dụng).

TIỂU MINH