Theo đó, với ưu điểm giá cước thấp - dung lượng cao, không phát sinh cước, có thể sử dụng cả mạng 3G và 4G và không giới hạn số lần đăng ký;

Cụ thể, bạn sẽ có ngay 3 GB tốc độ cao với 15.000 đồng, sử dụng trong 3 ngày. 30.000 đồng có 7 GB, sử dụng trong 7 ngày. Gói cước áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel (cả trả trước và trả sau). Để đăng ký, bạn chỉ cần soạn ST15K (để đăng ký gói 3 GB trong 3 ngày) hoặc ST30K (đăng ký gói 7 GB trong 7 ngày) gửi 191.





Việc sử dụng Internet đã trở thành thói quen và là nhu cầu hàng ngày, hàng giờ của con người. Với việc tiên phong ra mắt các gói cước data siêu tốc có chi phí thấp, tốc độ cao và an toàn khi truy cập, bạn có thể an tâm sử dụng các gói cước này thay cho việc kết nối qua WiFi vốn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin. Đồng thời tạo điều kiện cho khoảng 30 triệu người Việt chưa được sử dụng internet tiếp cận được với dịch vụ.



Song song với việc ra mắt các gói data siêu tốc giá siêu rẻ, Viettel nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua kế hoạch nâng cao tốc độ mạng 4G nhanh hơn gấp 1,5 lần hiện nay.

Theo kế hoạch, Viettel sẽ bổ sung thêm gần 10.000 trạm BTS 4G trên băng tần 2100 MHz vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép tại 15 thành phố lớn, có nhu cầu sử dụng data cao như: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh... Thời gian lắp đặt dự kiến hoàn thành toàn bộ trong quý 2 năm nay.

Nhiều công nghệ, giải pháp mới cũng được Viettel triển khai nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 4G. Hơn 1.000 vị trí trạm phát sóng nhỏ (small cell) được triển khai để phủ sóng cho các khu vực lõm sóng. Viettel cũng tiên phong lắp đặt và thử nghiệm trạm 5G đầu tiên tại Việt Nam.

TIỂU MINH