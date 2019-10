Dù đã có tuổi đời hơn ba năm, tuy nhiên iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn được nhiều người tìm mua vì mức giá rẻ, cấu hình tốt cùng khả năng nâng cấp lên iOS 13.

Ngay tại thời điểm ra mắt, iPhone 7 và 7 Plus đã gây sốt bởi những thay đổi về thiết kế, nâng cấp cấu hình, camera và tính năng chống nước, bụi. Phiên bản iPhone 7 Plus được trang bị đến hai camera ở mặt sau, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông. Đây cũng là thiết bị đầu tiên mở ra trào lưu chụp ảnh chân dung (xóa phông) trên các dòng điện thoại Android sau này.

Dải ăng ten ở mặt lưng đã được làm sát vào hai cạnh trên và dưới, jack cắm tai nghe 3,5 mm bị loại bỏ, đồng thời Apple cũng bổ sung thêm một số màu mới như đen mờ và đen bóng.

iPhone 7 có kích thước tương tự như iPhone 6S, màn hình 4,7 inch (độ phân giải 1.334 x 750 pixels), tuy nhiên tấm nền mới đã được tăng 25% độ sáng, đạt mức 625 nits cùng khả năng tái tạo màu sắc tốt hơn. Nút Home vật lý trên máy được tích hợp thêm công nghệ 3D Touch, hiển thị các tùy chọn mới dựa vào lực nhấn của người dùng.

Nâng cấp camera là một trong những cải tiến lớn trên iPhone 7. Cụ thể, camera sau có độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/1.8 cùng tính năng ổn định hình ảnh quang học. Trong khi đó, camera trước được nâng lên 7 MP, tự động chống rung và hỗ trợ chụp selfie tốt hơn.

Dù không đề cập đến nhưng iPhone 7 vẫn hỗ trợ chống nước, bụi theo tiêu chuẩn IP67, điều này đồng nghĩa với việc iPhone có thể sống sót dưới nước ở độ sâu 1 m trong vòng 30 phút. Về phần cứng, cả iPhone 7 và 7 Plus đều được trang bị bộ vi xử lý “nhà làm” A10 Fusion, RAM 2 GB, cho hiệu năng cao hơn 40% so với thế hệ A9 trước đó và gấp hai lần so với A8.

Toàn bộ các dòng iPhone từ đời đầu tiên đến đời mới nhất. Ảnh: TIỂU MINH

Bắt đầu từ iPhone 7, Apple đã nâng cấp bộ nhớ trong lên mức tối thiểu là 32 GB, cho phép người dùng thoải mái lưu trữ những hình ảnh, video quan trọng. Loa ngoài trên thiết bị cũng được nâng cấp từ dạng đơn lên loa kép Stereo cho âm lượng sống động gấp hai lần trên iPhone 6s.

Dù không có dung lượng pin cao như các thiết bị Android, tuy nhiên do được tối ưu hóa tốt, người dùng có thể sử dụng iPhone 7 liên tục trong vòng một ngày, hơn 40 giờ lướt web và 12 giờ truy cập mạng.

Theo ghi nhận, hiện tại iPhone 7 32 GB (like new) đang được bán ra với mức giá 4,8 triệu đồng, giảm 600.000 đồng so với trước đó. Phiên bản có bộ nhớ trong cao hơn 128/256 GB có giá khoảng 5,7-5,8 triệu đồng. Nếu thích màn hình to hơn, bạn có thể lựa chọn iPhone 7 Plus 32 GB với giá 8,1 triệu đồng. Khi thanh toán qua VnPay, người dùng có thể được giảm thêm 250.000-300.000 đồng.

Bên cạnh đó, một số mẫu iPhone khác cũng đang được giảm giá mạnh như iPhone 8 64 GB (8,4 triệu đồng), iPhone 8 Plus 64 GB (11,2 triệu đồng), iPhone 8 Plus 256 GB (12,9 triệu đồng), iPhone X 64 GB (14,6 triệu đồng), iPhone X 256 GB (15,9 triệu đồng), iPhone Xr 64 GB (13,3 triệu đồng), iPhone Xs Max 64/256/512 GB có giá lần lượt là 19,3 triệu, 20,9 triệu và 22,9 triệu đồng.

Lưu ý, mức giá này sẽ giảm thêm 300.000 đồng nếu người dùng thanh toán qua VnPay, và tất cả những mẫu iPhone kể trên đều là hàng đã qua sử dụng nhưng ngoại hình còn đẹp như mới (Like new).





Những mẫu iPhone mới thì sao?

Trái ngược với những lời chê bai từ cộng đồng mạng, CEO Apple - Tim Cook cho biết iPhone 11 có doanh số khởi đầu khá tốt.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Bild của Đức, Tim Cook - Giám đốc điều hành (CEO) của Apple cho biết công ty đang rất hạnh phúc với việc ra mắt iPhone 11, mặc dù vậy, ông không tiết lộ số liệu bán hàng cụ thể liên quan đến các thiết bị mới.

Những chia sẻ này đã phần nào làm tăng giá trị cổ phiếu của một số nhà cung cấp linh kiện, cụ thể cổ phiếu của nhà sản xuất chip Siltronic của Đức tăng 13%, trong khi các công ty bán dẫn Infineon, ASML và STMicro tăng khoảng 1%.

Bộ ba sản phẩm mới của Apple gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đã chính thức lên kệ vào ngày 20-9 vừa qua. Điện thoại có nhiều cải tiến về hiệu năng, thiết kế, pin…, tuy nhiên chúng lại không hỗ trợ 5G như các đối thủ Android. Camera trên máy cũng được tích hợp thêm chế độ chụp đêm tương tự như các dòng điện thoại của Google và Huawei.

Theo Apple Insider, ba mẫu iPhone mới đang có doanh số bán ra tốt hơn khá nhiều so với dự đoán của hãng nghiên cứu Cowen. Dự kiến trong quý 3-2019, Apple sẽ bán được 47 triệu máy (giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái) nhưng tăng hơn so với mức dự đoán 44 triệu máy ban đầu.

