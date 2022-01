AUDIO bài viết

Ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max và iPhone 8 Plus hiện đang là 5 mẫu điện thoại bán chạy nhất nửa đầu tháng 1-2022, chiếm gần 60% lượng máy bán ra trong phân khúc 7-19 triệu đồng.

Cấu hình tốt, mức giá phù hợp cùng nhiều khuyến mãi đã khiến sức mua các mẫu iPhone tăng khoảng 40% so với cùng kỳ.

iPhone 13 bất ngờ giảm giá khủng dịp đầu năm (PLO)- Ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ, iPhone 13 series hiện đang được giảm giá lên đến 6 triệu đồng nhân dịp đầu năm mới 2022.

iPhone 11 cũ chỉ 11,79 triệu đồng

iPhone 11 có kích thước màn hình LCD 6,1 inch, được trang bị bộ vi xử lý A13 (7 nm), bộ nhớ trong 64/128/256 GB, cùng viên pin cho thời gian sử dụng lâu hơn một tiếng so với iPhone XR.

Theo thử nghiệm, bạn có thể sử dụng iPhone 11 hơn một ngày nếu bật 4G liên tục, trong trường hợp sử dụng WiFi, con số này sẽ rơi vào khoảng 2 ngày. Tất nhiên, máy vẫn hỗ trợ chế độ sạc nhanh (30 phút cho 50% pin).

Phiên bản này chỉ có hai camera ở mặt sau với độ phân giải 12 MP, bao gồm một cảm biến góc rộng và góc siêu rộng. Nhờ chế độ chụp đêm chuyên dụng (Night mode) mà máy có tốc độ lấy nét nhanh gấp 3 lần trong điều kiện thiếu sáng.



Mặt trước là camera selfie 12 MP True Depth, hỗ trợ chụp ảnh “tự sướng” góc rộng và quay video siêu chậm (120 fps). Đi kèm theo đó là cơ chế xóa phông mới, cho phép bạn tạo ra những bức ảnh xóa phông ảo diệu.



So với các phiên bản khác, iPhone 11 có đến sáu màu sắc để bạn lựa chọn, đơn cử như tím, vàng, xanh lục, đen, trắng và đỏ.



iPhone 11 64 GB (like new) đang được bán ra với mức giá 11,79 triệu đồng tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, giảm 1 triệu so với trước đó.





4 sản phẩm Apple sẽ bị ‘khai tử’ vào năm 2022 (PLO)- Theo báo cáo của Macworld, dưới đây là 4 sản phẩm nhiều khả năng sẽ bị Apple khai tử trong năm 2022.

iPhone 11 Pro cũ chỉ 13,59 triệu đồng

Trong khi đó, iPhone 11 Pro cũ là model đáng mua nhất trong phân khúc 13 triệu đồng. Máy được trang bị màn hình 5,8 inch, bộ vi xử lý Apple A13 Bionic mạnh mẽ, cụm 3 camera chất lượng hỗ trợ quay video 4K 60 fps, đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ giải trí đến các tác vụ làm việc hằng ngày.

Hiện tại, sản phẩm đang được bán ra với mức giá chỉ 13,59 triệu đồng, giảm gần một nửa so với khi vừa ra mắt.

iPhone 11 Pro Max cũ chỉ 16,99 triệu đồng

Máy sở hữu màn hình OLED 6,5 inch, chất lượng hiển thị sắc nét. Đi kèm theo đó là bộ vi xử lý Apple A13 Bionic, bộ 3 camera hỗ trợ nhiều chế độ chụp khác nhau, khả năng quay video 4K 60 fps với chất lượng khó có thiết bị Android nào sánh được.

Với mức giá hiện tại chỉ 16,99 triệu đồng, Phone 11 Pro Max cũ sẽ là model đáng đồng tiền bát gạo cho những ai có ý định chuyển sang sử dụng iPhone.

iPhone XS Max cũ chỉ 11,39 triệu đồng

Cho đến thời điểm này, ngoại hình của iPhone XS Max vẫn rất được lòng các iFan nói riêng và các tín đồ công nghệ nói chung.

Khi mức giá sản phẩm được hạ xuống chỉ còn 11,39 triệu đồng, có thể nói đây là cơ hội hiếm có để các iFan sở hữu iPhone XS Max. Máy được trang bị màn hình 6,5 inch độ phân giải 2K sắc nét, dung lượng pin lớn, camera kép hỗ trợ chụp ảnh xóa phông, phục vụ tốt các nhu cầu giải trí như xem phim, chơi game, chụp hình sống ảo...





iPhone 8 Plus cũ chỉ 7,19 triệu đồng

Dù đã 4 năm tuổi, nhưng iPhone 8 Plus vẫn là sự lựa chọn “rất ngon” cho những ai đang cần một thiết bị chạy iOS với mức giá rẻ. Sản phẩm trang bị chipset Apple A11 Bionic, màn hình 5,5 inch theo tỉ lệ 16:9 nên diện tích hiển thị lớn, phù hợp hoàn toàn với tỉ lệ video hiện tại, camera tốt trong tầm giá.

Có thể nói, iPhone 8 Plus cũ là thiết bị chạy iOS đáng mua nhất trong phân khúc 7 triệu đồng.

Ngoài 5 model kể trên, các mẫu iPhone khác hiện cũng đang được giảm giá nhẹ, đơn cử như iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR...





Điểm mặt 4 mẫu laptop giảm giá mạnh dịp cuối năm (PLO)- Theo ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ, lượng khách mua laptop vào dịp cận tết đã bất ngờ tăng khoảng 50% so với cùng kỳ.

TIỂU MINH