Thông thường chúng ta sẽ sử dụng các dịch vụ VPN (mạng riêng ảo) và đặt mật khẩu mạnh để bảo vệ dữ liệu trên điện thoại, máy tính khi truy cập Internet. Tuy nhiên, rất ít người để ý đến việc bảo vệ dữ liệu khi cắm sạc điện thoại, laptop tại những địa điểm công cộng (quán cà phê, sân bay…).

Phần mềm độc hại có thể lây lan qua cổng USB, xâm nhập vào thiết bị và đánh cắp dữ liệu. Làm thế nào để hạn chế tình trạng trên?

Ý tưởng đằng sau những thiết bị chống trộm dữ liệu rất đơn giản. Các sản phẩm này sẽ chặn chân truyền dữ liệu trên cổng USB của cáp sạc điện thoại, nói cách khác, nó hoạt động như một bức tường lửa giữa điện thoại và cổng USB.

1. PortaPow Data Blocker thế hệ 3

Đây có lẽ là một trong những thiết bị chặn dữ liệu thông qua cổng USB phổ biến nhất hiện nay. Như đã đề cập ở trên, đa số các thiết bị này đều có kích thước tương đối nhỏ, dễ dàng mang đi bất cứ đâu.

Ngoài tính năng chặn đánh cắp dữ liệu, PortaPow Data Blocker còn có thể cung cấp dòng điện đầu ra lên đến 2.4 A, cho phép người dùng sạc điện thoại, máy tính bảng nhanh hơn. Sản phẩm hiện đang được bán trên Amazon với mức giá 6,49 USD cùng hàng trăm đánh giá tích cực (4,7 trên 5 sao).



PortaPow Data Blocker thế hệ 3. Ảnh: Amazon

2. PortaPow Pure Data Blocker

Nếu muốn mọi thứ trong suốt, bạn có thể chọn mua phiên bản PortaPow Pure Data Blocker. Sản phẩm này có kích thước nhỏ gọn cùng lớp vỏ trong suốt, cho phép người dùng có thể nhìn thấy toàn bộ linh kiện bên trong.

PortaPow Pure Data Blocker tương thích với hầu hết các dòng điện thoại và máy tính bảng hiện nay, hỗ trợ ngăn chặn rò rỉ dữ liệu thông qua cổng USB.



PortaPow Pure Data Blocker. Ảnh: Amazon

3. Plugable USB-MC1

Plugable USB-MC1 nổi bật với kích thước nhỏ gọn (khoảng 0,8 inch), cung cấp dòng điện đầu ra chỉ 1 A (đủ sạc điện thoại ở tốc độ bình thường). Sản phẩm nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người dùng với 71% đánh giá 5 sao trên Amazon.

Hạn chế duy nhất của sản phẩm chính là dòng điện đầu ra bị giới hạn ở mức 1 A, dù cho bạn đang cắm thiết bị vào cổng USB có khả năng cung cấp điện năng ở mức 2.1 A.



Plugable USB-MC1. Ảnh: Amazon

4. USB Defender Data Blocker

Thiết bị này có cách thức ngăn chặn mất cắp dữ liệu cùng khả năng sạc nhanh tương tự như các sản phẩm khác. USB Defender nhận được khá nhiều đánh giá tích cực trên Amazon (4,7 trên 5 sao).



USB Defender Data Blocker. Ảnh: Amazon

5. ET USB Data Blocker

Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị rẻ tiền, phù hợp với điện thoại và máy tính bảng thì ET USB Data Blocker sẽ là lựa chọn phù hợp.

Nhược điểm duy nhất của sản phẩm chính là kích thước, ET USB có bề ngang hơi to, do đó, khi cắm thiết bị vào cổng USB trên máy tính, nó sẽ khiến bạn không thể sử dụng cổng USB bên cạnh.



ET USB Data Blocker. Ảnh: Amazon

Ngoài những giải pháp kể trên, bạn cũng nên mang theo sạc dự phòng để hạn chế việc cắm sạc tại các địa điểm công cộng.

