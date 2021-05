1. iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus không có nhiều sự khác biệt về thiết kế so với phiên bản trước đó (iPhone 7 Plus) ngoại trừ mặt lưng được làm bằng kính, hỗ trợ sạc nhanh 18 W và sạc không dây.

Vì ra mắt cùng lúc với iPhone X (9-2017) nên iPhone 8 Plus được thừa hưởng rất nhiều tính năng cao cấp. Cụ thể, máy có màn hình 5,5 inch (độ phân giải 1080p), màn hình True Tone có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ màu sắc tùy vào ánh sáng môi trường xung quanh.

So với các mẫu điện thoại Android hiện nay, viên pin trên iPhone 8 Plus có dung lượng khá “khiêm tốn”, chỉ 2.900 mAh. Tuy nhiên, vì được tối ưu tốt phần cứng lẫn phần mềm nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị liên tục cả ngày dài, đi kèm theo đó là công nghệ sạc nhanh, hỗ trợ sạc 50% pin trong vòng 30 phút.





Về phần cứng, iPhone 8 Plus được trang bị bộ vi xử “cây nhà lá vườn” A11 Bionic, cho khả năng xử lý nhanh hơn 25% so với dòng A10, RAM 3 GB, camera kép 12 MP, khẩu độ f/1.8 cùng khả năng chống rung quang học.

Camera selfie ở mặt trước đã được nâng lên 7 MP, khẩu độ f/2.2, đi kèm theo đó là hàng loạt bộ lọc đặc sắc. Tất nhiên, máy vẫn hỗ trợ quay video 4K 60 fps (khung hình/giây) tương tự như các phiên bản trước đó.

iPhone 8 Plus là phiên bản cuối cùng vẫn còn nút Home vật lý, sử dụng Touch ID (vân tay) để mở khóa thiết bị thay vì Face ID (khuôn mặt).

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 8 Plus 64 GB (đã qua sử dụng) hiện chỉ còn 6,79 triệu đồng, giảm 600.000 đồng so với cách đây một tháng.

2. iPhone XS và iPhone XS Max

Mặt trước và sau đều được làm bằng kính (hỗ trợ sạc không dây), đi kèm theo đó là phần khung thép không gỉ, thiết kế của máy chịu nhiều ảnh hưởng từ iPhone X.

iPhone XS có kích thước màn hình chỉ 5,8 inch, tấm nền OLED được Apple tinh chỉnh lại, mang đến trải nghiệm thị giác tốt hơn khi xem phim, chơi game, giải trí...

Về phần cứng, máy được trang bị bộ vi xử lý A12 Bionic (7 nm), đạt 363.525 điểm hiệu suất tổng thể khi kiểm tra bằng phần mềm AnTuTu. Bộ nhớ trong 64 GB tuy không quá lớn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ cơ bản của người dùng. GPU trên máy cũng đã được Apple cải tiến, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất khi chơi game.





Cụm camera sau vẫn được đặt theo chiều dọc, độ phân giải 12 MP như cũ (nhưng kích thước điểm ảnh lớn hơn), nhờ đó máy có thể nhận được nhiều ánh sáng hơn khi chụp. Trong khi đó camera selfie có độ phân giải 7 MP, khẩu độ f/2.2 đi kèm với nhiều bộ lọc và tính năng thú vị.

Theo ghi nhận, hiện tại iPhone XS 64 GB like new (đã qua sử dụng) đang được bán ra với mức giá chỉ 8,49 triệu đồng. Tương tự, phiên bản có màn hình lớn hơn là iPhone XS Max cũng giảm còn 11,2 triệu đồng.

3. iPhone 11

iPhone 11 được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 9-2019 với nhiều phiên bản màu sắc để người dùng lựa chọn, bao gồm đen, trắng, đỏ, tím, vàng và xanh lá. Dù là phiên bản có giá rẻ nhất nhưng iPhone 11 vẫn được nâng cấp nhiều về phần cứng và camera.

Mặt sau của máy là cụm camera lớn với cảm biến chính và cảm biến góc siêu rộng 12 MP. Đi kèm theo đó vẫn là các chế độ chụp ảnh, quay phim quen thuộc, đơn cử như Slow-motion, chế độ chụp chân dung, quay video 4K với 60 fps (khung hình/giây)…

iPhone 11 là chiếc smartphone đầu tiên của Apple được trang bị Night mode (chế độ chụp đêm). Theo đánh giá của một số người dùng, tính năng này hoạt động khá hiệu quả trong những môi trường thiếu sáng.

Về phần cứng, máy được trang bị bộ vi xử lý A13 Bionic, RAM 4 GB, cho hiệu năng ổn định và đa nhiệm tốt hơn. Các thao tác chỉnh sửa hình ảnh, video, chơi game, lướt Facebook… diễn ra mượt mà và không xảy ra tình trạng bị giật.





Bên cạnh đó, Face ID cũng được cải tiến, cho phép nhận dạng ở nhiều góc độ và thời gian phản hồi cũng nhanh hơn.

Theo thông tin từ Apple, iPhone 11 cho thời lượng sử dụng lâu hơn 1 tiếng so với iPhone XR, cho phép bạn sử dụng thiết bị liên tục cả ngày dài. Tất nhiên máy cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh (18 W), nhưng để có thể sử dụng được hết công suất, bạn cần phải có củ sạc và cáp sạc nhanh tương ứng.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 11 64 GB (đã qua sử dụng) hiện chỉ còn 12,4 triệu đồng, hai phiên bản cao cấp hơn là iPhone 11 Pro 64 GB và iPhone 11 Pro Max 64 GB hiện đang được bán ra với mức giá lần lượt là 14,9 triệu đồng và 17,4 triệu đồng.

TIỂU MINH