Mới đây, Chính phủ đồng ý về chủ trương tăng giá điện 8,63% (tương đương khoảng 140 đồng) từ ngày 20-3-2019. Cụ thể, giá bán điện bình quân sẽ tăng từ 1.720,65 đồng lên hơn 1.864 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT). Như vậy, sau hơn hai năm giữ ổn định, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng.

Đa số ai trong chúng ta cũng đều sử dụng một vài thiết bị điện tử và đồ gia dụng trong nhà, đơn cử như điện thoại, máy tính, máy in, TV, lò vi sóng,… Theo trang Make Use Of, chỉ tính riêng máy tính, máy in và router WiFi đã chiếm khoảng 25% hóa đơn tiền điện. Làm thế nào để bớt lãng phí?

Luôn cắm điện các thiết bị gia dụng, không tắt TV hoàn toàn,… là những sai lầm thường gặp, khiến hóa đơn tiền điện tăng cao mỗi tháng.

1. Tắt các thiết bị khi không sử dụng

Nhiều thiết bị vẫn âm thầm ngốn điện khi ở trong chế độ chờ, do đó, khi không còn sử dụng, bạn nên rút hẳn phích cắm ra khỏi ổ điện. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể nhóm các thiết bị thường dùng vào cùng một ổ điện, đơn cử như PC, màn hình và máy in. Tuy nhiên, có một số thiết bị bạn phải bật liên tục như router WiFi, tủ lạnh, camera giám sát,...





2. Chuyển máy tính sang chế độ Sleep

Đối với các thiết bị chạy Windows, bạn hãy gõ từ khóa power options vào khung tìm kiếm rồi nhấn Enter. Tại đây sẽ có 3 chế độ gồm Balanced (cân bằng), Power saver (tiết kiệm điện/pin) hoặc High performance (hiệu suất cao).

Để cân bằng giữa hiệu năng và thời gian sử dụng, bạn nên chọn chế độ Balanced (cân bằng). Sau đó thiết lập khoảng thời gian tại mục Dim the display (làm mờ màn hình) thành 2 phút khi sử dụng pin và 5 phút khi cắm điện. Thực hiện tương tự đối với mục Turn off the display (tắt màn hình) và Put the computer to sleep (chuyển máy tính sang chế độ ngủ).





Nếu đang sử dụng macOS, bạn hãy vào Settings > Energy saver, thiết lập mục Turn display off after thành 5 phút cho phần Battery và 15 phút cho phần Power Adapter. Điều này đồng nghĩa với việc máy tính sẽ tắt màn hình (khi không sử dụng) sau khoảng 5 phút khi đang xài pin và sau 15 phút khi đang cắm điện.





Mặc dù tắt máy tính vẫn là cách tốt nhất để tiết kiệm điện, tuy nhiên, các thiết bị điện tử ngày nay đều sử dụng rất ít năng lượng khi ở chế độ Sleep (ngủ). Thông thường, laptop chỉ tiêu tốn khoảng 2W điện và máy tính bàn sẽ sử dụng 5-10W. Khi không sử dụng máy tính trong khoảng 10-15 phút, bạn nên chuyển thiết bị sang chế độ Sleep để tiết kiệm điện.

3. Mua các thiết bị có tính năng tiết kiệm điện

Đa số các thiết bị đời mới hiện nay đều có tính năng tiết kiệm năng lượng. Tất nhiên, việc thay thế các thiết bị cũ trong nhà như bóng đèn, tủ lạnh, máy lạnh,… ban đầu sẽ ngốn không ít chi phí của bạn, tuy nhiên, đổi lại nó sẽ giúp tiết kiệm tiền điện trong tương lai.

Khi mua một thiết bị điện tử mới, hãy tìm nhãn năng lượng như Energy Star hoặc EU Energy cho các thiết bị gia dụng. Ví dụ, các sản phẩm được dán nhãn Energy Star sẽ sử dụng khoảng một nửa điện năng so với các thiết bị tiêu chuẩn.





Khi mua máy tính mới, hãy xem xét đến việc mua laptop thay vì máy tính để bàn. Tuy nhiên, đừng mua máy quá mạnh hơn mức cần thiết bởi màn hình độ phân giải cao, bộ xử lý đời mới và card đồ họa rời cũng sẽ khiến thiết bị ngốn điện nhiều hơn.

Tương tự, máy in phun sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn tới 90% so với máy in laser và màn hình LCD sẽ chỉ tốn khoảng ¼ lượng điện so với màn hình CRT cũ.

Nếu muốn kiểm tra lượng điện mà các thiết bị gia dụng tiêu thụ, bạn có thể truy cập vào địa chỉ http://bit.ly/tinh-dien-nang, sau đó chọn tên các thiết bị đang sử dụng, trang web sẽ tự động tính công suất và mức chi phí hàng năm.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết.

TIỂU MINH