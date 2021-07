Smartphone gần như đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong đời sống hiện nay, cho phép chúng ta kết nối, đặt hàng qua mạng... và giữ liên lạc với bạn bè, người thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng dư dả tiền bạc để sắm cho mình một chiếc điện thoại mới, đặc biệt là trong mùa dịch COVID-19.

Để tiết kiệm chi phí, người dùng có thể chọn mua các mẫu iPhone cũ (đã qua sử dụng), đơn cử như iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus... với mức giá chỉ từ 5,49 triệu đồng.

Cách đăng ký tiêm chủng vaccine COVID-19 ngay tại nhà (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng đăng ký tiêm chủng vaccine COVID-19 ngay tại nhà thay vì phải đến trực tiếp UBND xã, phường, thị trấn để nộp giấy đăng ký.

1. iPhone 7 Plus

Dù đã ra mắt được hơn 4 năm nhưng iPhone 7 Plus vẫn được nhiều người tìm mua vì thiết kế đẹp, màn hình lớn và hiệu suất ổn định.

Khi sử dụng iPhone, bạn sẽ thường xuyên nhận được các bản cập nhật phần mềm hoặc bản vá lỗi từ Apple dù thiết bị đã ra mắt hơn 5-6 năm. Trong khi đó, đa số các mẫu smartphone Android hiện nay chỉ được hỗ trợ cập nhật khoảng 2-3 năm hoặc thậm chí là thấp hơn.

Đây cũng là một trong những ưu điểm khi sử dụng iPhone. Các bản cập nhật phần mềm ngoài việc bổ sung thêm tính năng mới thì nó còn giúp khắc phục các lỗ hổng bảo mật còn tồn đọng trước đó.

Về thiết kế, iPhone 7 Plus không có nhiều thay đổi so với iPhone 6 Plus, tuy nhiên, Apple đã đưa dải ăng ten ở mặt sau vào sát hai cạnh viền, giúp mọi thứ trông liền lạc hơn.



iPhone 7 Plus có kích thước lớn cùng phần viền màn hình dày, giúp chơi game không bị chạm nhầm. Ảnh: TIỂU MINH

Máy có màn hình 5,5 inch (độ phân giải 1.920 x 1.080 pixels), đi kèm theo đó là bộ vi xử lý “cây nhà lá vườn” A10 hỗ trợ xử lý tốt các tác vụ như chỉnh sửa ảnh, lướt Facebook, xem phim...

Mặt sau là cụm camera kép với độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/1.8 cho khả năng chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Đây là thiết bị đầu tiên của Apple được trang bị camera kép, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông và zoom quang học, sau này đã được rất nhiều hãng khác học hỏi.

Trong khi đó, camera selfie của máy đã được nâng lên 7 MP, hỗ trợ chụp ảnh HDR và tính năng Retina Flash (sử dụng màn hình làm đèn flash ở mặt trước để chụp ảnh tốt hơn).

Viên pin trên iPhone 7 Plus có dung lượng 2.900 mAh, cho phép người dùng sử dụng thoải mái cả một ngày dài. Cụ thể, bạn có thể nghe nhạc liên tục 15 giờ, đàm thoại tới 20 giờ và thời gian chờ của máy tầm 10 ngày.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 7 Plus (đã qua sử dụng) đang được bán ra với mức giá chỉ 5,29 triệu đồng cho phiên bản 32 GB.

Người dùng nên cập nhật iOS 14.7 beta 5 ngay lập tức để sửa lỗi WiFi (PLO)- Mới đây, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 14.7 beta, giúp cải thiện hiệu suất và khắc phục lỗi iPhone không thể kết nối WiFi.

2. iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus 64 GB (đã qua sử dụng) hiện đang được bán ra với mức giá 6,79 triệu đồng, giảm nhẹ 500.000 đồng so với trước đó. Tương tự, phiên bản iPhone X ra mắt cùng thời điểm cũng chỉ còn 7,79 triệu đồng. Động thái điều chỉnh nhẹ mức giá đã giúp các sản phẩm có thể đến tay nhiều người tiêu dùng hơn.



iPhone 8 Plus đã qua sử dụng có giá khoảng 6,79 triệu đồng. Ảnh: TIỂU MINH

Ra mắt cùng lúc với iPhone X (2017) nên iPhone 8 Plus được thừa hưởng nhiều tính năng cao cấp. Máy không có nhiều sự khác biệt về ngoại hình so với người tiền nhiệm (iPhone 7 Plus) ngoại trừ mặt lưng được làm bằng kính, hỗ trợ sạc nhanh 18 W và sạc không dây.

iPhone 8 Plus có màn hình 5,5 inch (độ phân giải Full HD), đi kèm theo đó là công nghệ True Tone có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ màu sắc tùy vào ánh sáng môi trường xung quanh.

So với các mẫu điện thoại Android hiện nay, viên pin trên iPhone 8 Plus có dung lượng khá “khiêm tốn”, chỉ 2.900 mAh. Tuy nhiên, vì được tối ưu tốt phần cứng lẫn phần mềm nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị liên tục cả ngày dài, đi kèm theo đó là công nghệ sạc nhanh, hỗ trợ sạc 50% pin trong vòng 30 phút.

Về phần cứng, iPhone 8 Plus được trang bị bộ vi xử A11 Bionic, cho khả năng xử lý nhanh hơn 25% so với dòng A10, RAM 3 GB, camera kép 12 MP, khẩu độ f/1.8 cùng khả năng chống rung quang học. Tất nhiên, máy vẫn hỗ trợ quay video 4K 60 fps (khung hình/giây) tương tự như các phiên bản trước đó.

iPhone 8 Plus là phiên bản cuối cùng vẫn còn nút Home vật lý, sử dụng Touch ID (vân tay) để mở khóa thiết bị thay vì Face ID (khuôn mặt).

Giống như các mẫu điện thoại cao cấp trên thị trường, iPhone 8 Plus cũng hỗ trợ kháng bụi, kháng nước theo chuẩn IP68. Điều này đồng nghĩa với việc điện thoại có thể chịu được nước ở độ sâu 1 m trong vòng 30 phút, tuy nhiên, Apple vẫn khuyến cáo người dùng không nên sử dụng điện thoại dưới nước để hạn chế thiệt hại.

2 mẫu máy tính bảng màn hình lớn đang giảm giá 2 triệu đồng (PLO)- Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải làm việc và học tập tại nhà, do đó nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử hoặc giải trí cũng chính vì vậy mà tăng cao.

TIỂU MINH