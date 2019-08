AUDIO BÀI VIẾT



1. Nokia 6.1 Plus

Hầu hết các dòng điện thoại Nokia được giới thiệu trong năm nay đều có thiết kế gần như tương tự nhau và Nokia 6.1 Plus (X6) cũng không ngoại lệ. Máy sử dụng khung nhôm nguyên khối với mặt lưng bằng kính, cảm biến vân tay được đặt ở mặt sau bên dưới cụm camera.

Xét về phần cứng, máy được trang bị màn hình LCD 5,8 inch Full HD+ (tỉ lệ khung hình 19:9), vi xử lý Qualcomm Snapdragon 636, RAM 4/6 GB, bộ nhớ trong 32/64 GB (hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ), kết nối Bluetooth 5.0 cùng viên pin có dung lượng 3.060 mAh (sạc nhanh). Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy có thể sạc được 50% trong vòng 30 phút.

Samsung Galaxy Note 9 giảm giá chỉ còn khoảng 9 triệu đồng (PLO) - Mới đây, một số cửa hàng đã giảm giá nhẹ nhiều mẫu điện thoại Samsung để mở đường cho siêu phẩm Note 10 sắp ra mắt vào tháng 8-2019.





Với cấu hình này, máy có thể đạt khoảng 115.000 điểm AnTuTu. Nokia 6.1 Plus sử dụng Android One, do đó người dùng có thể cập nhật thiết bị lên Android 9.0 Pie dễ dàng.

Android One vẫn là hệ điều hành Android nhưng không chứa bất kỳ ứng dụng rác nào. Nó chỉ được tích hợp sẵn các ứng dụng cơ bản của Google như Maps hay YouTube, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật hàng tháng thường xuyên hơn.

Nokia 6.1 Plus được trang bị cụm camera kép ở phía sau với độ phân giải 16 MP (khẩu độ f/2.0) và 5 MP (khẩu độ f/2.2). Ứng dụng camera trên máy cũng được tích hợp khá nhiều tính năng thú vị, tự động phát hiện đối tượng và cải thiện hình ảnh, gắn nhãn… bằng AI (trí tuệ nhân tạo).

Trong quá trình livestream, bạn có thể sử dụng tính năng Dual-Sight và chế độ #Bothie để chia sẻ hình ảnh trên camera trước và sau lên Facebook, YouTube… Máy hiện tại đang được bán ra với mức giá chỉ 3,99 triệu đồng, giảm khá nhiều so với mức giá ban đầu là 6,59 triệu.

7 mẫu điện thoại bất ngờ giảm giá mạnh trong mùa tựu trường (PLO)- Nhiều mẫu điện thoại tầm trung và cao cấp đều được giảm giá nhẹ để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, đồng thời mở đường cho các sản phẩm mới.

2. Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.1 Plus được trang bị màn hình 6 inch HD+ và tỉ lệ khung hình 18:9, dung lượng 3.500 mAh cho thời gian sử dụng lên đến hai ngày. Máy có thiết kế nguyên khối với mặt lưng bằng nhôm, mặt kính cong 2.5D và các cạnh cong nhẹ cho cảm giác cầm nắm dễ dàng.

Bên cạnh đó, bạn có thể thoải mái sử dụng Netflix trên Nokia 3.1 Plus mà không cần nạp tiền. Viên pin có dung lượng 3.500 mAh cho thời gian sử dụng lên đến hai ngày chỉ với một lần sạc.





Máy được trang bị chế độ tự động lấy nét, chính xác ngay cả trong điều kiện thiếu sáng nhờ vào camera chính 13 MP tích hợp công nghệ lấy nét theo pha cùng cảm biến 5 MP để tạo chiều sâu, trong khi đó camera trước có độ phân giải 8 MP, hỗ trợ AI.

Nokia 3.1 Plus hiện đang được bán ra với mức giá chỉ 2,49 triệu đồng (giảm 1,4 triệu so với trước đó) cho phiên bản RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB cùng thời gian bảo hành lên đến 18 tháng.

Giá bán iPhone 7 chỉ còn 4,1 triệu đồng (PLO)- Thiết kế sang trọng, cấu hình ổn, mức giá phải chăng… là những lý do khiến iPhone 7 vẫn được nhiều người dùng tìm mua.

TIỂU MINH