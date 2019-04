Theo đó Youtube thông báo lý do của việc xóa bỏ kênh Youtube có tới 1,99 triệu người đăng ký và hơn 400 video, rằng: "Tài khoản này đã bị chấm dứt do vi phạm điều khoản dịch vụ của Youtube". Đây là kênh Youtube chính thức của Ngô Bá Khá với tên kênh Khá Bảnh. Việc xóa bỏ kênh Youtube này diễn ra sau hơn một ngày nam thanh niên này bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước khi bị khóa, chiều 2-4 trên mạng xã hội lan truyền thông tin kênh Youtube kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng của Khá Bảnh đã bị khóa bỏ chức năng kiếm tiền.

Liên quan đến vụ việc các kênh trên YouTube của các "giang hồ mạng" mà dư luận quan tâm, bức xúc những ngày qua, đại diện truyền thông tại Việt Nam của Google (chủ sở hữu YouTube) đã thông tin phản hồi của YouTube về các nội dung tiêu cực trên các kênh YouTube này.

Phía Youtube cho biết: "Gần đây, chúng tôi đối mặt với các hành vi tiêu cực của một số YouTuber làm tổn hại đến danh tiếng chung của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trong mắt các nhà quảng cáo, ngành công nghiệp truyền thông và quan trọng nhất là công chúng.

Đối với những hành vi này, chúng tôi cam kết thắt chặt các chính sách của YouTube và sẽ thông tin một cách nhanh chóng và minh bạch hơn. Chúng tôi đã ban hành các biện pháp xử lý mới đối với những trường hợp cá biệt khi hành vi tiêu cực của một nhà sáng tạo làm ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng".

MINH HOÀNG