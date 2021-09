iPhone 13 có gì đặc biệt? Cấu hình iPhone 13 Series là một trong những nâng cấp rõ rệt nhất so với các phiên bản tiền nhiệm. Theo đó, cả 4 phiên bản gồm iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max đều có dung lượng lưu trữ lớn, và được Apple trang bị con chip A15 Bionic. Sức mạnh của con chip này được Apple tự tin giới thiệu là tăng lên 30%, hiệu suất đồ họa cao hơn 50% so với các đối thủ cạnh tranh ở các hệ điều hành khác. Đặc biệt, chip A15 Bionic trên phiên bản iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max sẽ có tới 5 nhân đồ họa (thay vì 4 nhân đồ họa như thông thường), không chỉ giúp nâng cao hiệu suất khi xử lý tác vụ, mà còn giúp tối ưu thời lượng pin cho máy. Hai mẫu máy này cũng sở hữu màn hình 120Hz đem đến trải nghiệm giải trí hoàn hảo cho người dùng. Về thiết kế, iPhone 13 Series có màn hình notch nhỏ hơn trước, giúp người dùng trải nghiệm không gian hiển thị lớn, nhiều nội dung hơn. Phần viền màn hình cũng được làm mỏng đi, tạo cảm giác hấp dẫn cho sản phẩm. Ở mặt sau, cụm camera của iPhone 13 Series lớn hơn khá nhiều so với iPhone 12 Series. Riêng 2 phiên bản iPhone 13 mini và iPhone 13 chuyển sang bố trí 2 camera sau nằm chéo nhau. Sự thay đổi này sẽ tạo nên nét riêng biệt so với các phiên bản tiền nhiệm.