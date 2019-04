(PLO)- Game of Thrones và The Walking Dead đứng đầu danh sách series phim truyền hình được dùng để phát tán phần mềm độc hại.

Kết quả nghiên cứu mới của Kaspersky Lab cho biết tội phạm mạng đang tích cực lợi dụng những series phim truyền hình ăn khách để phát tán phần mềm độc hại.

Game of Thrones, The Walking Dead và Arrow là những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất từ hacker. Phát hiện này nằm trong báo cáo mới của Kaspersky Lab: “Game of Threats: Tội phạm mạng đã phát tán phần mềm độc hại thông qua những chương trình truyền hình như thế nào?”.





Để tìm hiểu các chương trình truyền hình được tải xuống từ những nguồn bất hợp pháp có thể bị thay thế bởi phần mềm độc hại như thế nào, các nhà nghiên cứu của Kaspersky đã nghiên cứu kỹ các tệp bị xâm nhập trong cả hai năm 2017 và 2018.

Theo đó, series truyền hình lậu bị cài mã độc nhiều nhất trong cả hai năm là Game of Thrones. Năm 2018, Game of Thrones chiếm tỷ lệ 17%, tương ứng 20.934 người dùng bị tấn công năm 2018. Đứng ngay sau đó là The Walking Dead, với 18.794 người dùng và Arrow, với 12.163 người dùng. Điều này bất chấp thực tế là vào năm 2018, Game of Thrones không có tập mới nào được phát hành, trong khi các chương trình khác trong bảng xếp hạng lại đi kèm với những chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ.



Trong các tệp phim được nghiên cứu, tội phạm phát tán phần mềm độc hại thường nhắm vào tập đầu tiên và tập cuối của mỗi mùa, đặc biệt, tập đầu tiên của mùa 1 như “The winter is coming” của Game of Thrones được sử dụng nhiều nhất.

Để tránh trở thành nạn nhân của các phần mềm độc hại giả danh phim truyền hình, bạn nên thực hiện các bước sau:



- Chỉ sử dụng các dịch vụ của đơn vị hợp pháp, có uy tín về sản xuất và phân phối nội dung phim truyền hình.

- Hãy chú ý đến định dạng tệp. Ngay cả khi bạn tải các tập phim truyền hình từ nguồn mà bạn cho là đáng tin cậy, nên chỉ tải tệp mang đuôi .avi, .mkv hoặc .mp4,… chứ không phải là .exe.

- Cực kỳ chú ý đến tính xác thực của trang web. Chỉ xem phim trên những trang web bạn chắc chắn là hợp pháp và bắt đầu với “https”. Kiểm tra xem trang web có phải là website chính thức hay không, bằng cách kiểm tra kỹ định dạng của URL hoặc tên công ty trước khi tải xuống.

- Không nhấp vào các liên kết đáng ngờ, chẳng hạn như những liên kết giới thiệu tập phim mới; thay vào đó hãy kiểm tra và theo dõi lịch chiếu chính thức.

- Sử dụng giải pháp bảo mật đáng tin cậy để bảo vệ toàn diện máy tính khỏi nhiều mối đe dọa mạng như Kaspersky Security Cloud.

TIỂU MINH